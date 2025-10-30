日本熊竟能爬這麼高　瘋傳闖學校引體上升　網友嚇到推遲旅日計劃

最近日本多地接連發生熊闖入學校的驚險事件，讓不少人心驚膽戰，也引發網友熱烈討論。



根據日媒報導，29日上午，山形市一所私立大學的室內練習場內，一隻熊被目擊沿着網架移動，場面宛如電影情節，驚險萬分。

最近日本多地接連發生熊闖入學校的驚險事件，讓不少人心驚膽戰，也引發網友熱烈討論。（YouTube@ntv_news）

網民驚呼：原來熊會爬那麼高▼▼▼

事件曝光後，在社交平台「Threads」上掀起熱烈討論。一名台灣網友幽默表示：「天啊！剛才看到的新聞，熊跑到學校的體育館裡裏~做運動嗎？」此話一出，引來大批網友熱議，留言區瞬間笑聲不斷。有網友表示：「日本熊簡直像高雄中山大學猴子化！」還有人驚呼：

「熊有那麼會爬高嗎？太恐怖了吧！本想去北海道泡溫泉的，我叫家人先緩緩好了」

「能爬高、能下海，被攻擊的人真的沒地方躲！」



更有網友腦洞大開：「確定不是AI？」、「再不管制一下，他都要拿大學畢業證書了！」其他網友也紛紛加入幽默行列：

「好狂的核心」

「這熊可以當體育老師」

「熊都跑到體育館做引體向上了，我還在Threads發廢文，該檢討了」

「好誇張的熊喔，會不會是人變的？日本熊好像比較聰明，美國的熊都笨笨的！」



【延伸閱讀】日本野熊襲人頻傳 NHK推自保教學片 網民錯重點：太可愛想合照（點擊放大瀏覽）▼▼▼

