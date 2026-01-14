日韓峰會｜高市早苗李在明同台打鼓合奏BTS及Kpop獵魔女團名曲

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與韓國總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公佈的「鼓樂交流」。兩人同台打鼓演奏2首K-pop歌曲，並在演出後交換鼓棒，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。



韓國政府指出，合奏曲目包括全球知名韓團BTS的《Dynamite》，以及動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲《Golden》。現場由高市主導，並示範教李在明打鼓。

1月13日，日本首相高市早苗在家鄉奈良與韓國總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公佈的「鼓樂交流」。（X@yamahata1000nen）

兩人皆面帶笑容 沉浸於鼓樂的節奏：

高市隨後在社群平台X發文說，她去年在APEC會晤李在明時，李在明曾提到打鼓是他的夢想，因此特別準備這個驚喜。這也是李在明繼去年10月APEC峰會首度會晤高市後，兩人第2次韓日會談。李在明本月7日才結束訪問中國大陸行程。

韓國總統府表示，李在明談到感想時說：

實現了一生的浪漫。從小就希望能打鼓。

日本首相官邸於14日在X平台分享了兩人「打鼓合奏」的影片。畫面中，高市全程面帶笑容、投入地展現鼓技，李在明則隨節奏微笑點頭，一邊揮動鼓棒。演奏結束後，兩人高舉鼓棒合影並熱絡握手，最後更在鼓棒上簽名交換，象徵雙方的友好情誼。

會後晚宴同樣突出「奈良元素」。報導稱，高市以奈良食材款待李在明，包括使用柿子的甜點與品牌牛「大和牛」等。兩位領袖先以日本酒乾杯，之後也品嘗了馬格利酒與燒酒。

