高市早苗YouTube影片10天破億觀看勝過YOASOBI　被質疑砸錢買流量

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影片，公開不到10天播放次數即突破1億次，達成速度遠快於人氣歌手YOASOBI以熱門歌曲《アイドル》達成的35天紀錄，不少知名YouTuber也直言「播放次數不太正常」。外界認為，背後有龐大的廣告費支撐，熟悉社群媒體選戰操作的專家也指出，相關廣告預算恐怕不只數億日圓。



日本執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳首相高市早苗擔任主角的宣傳影片，公開不到10天播放次數即突破1億次。（截取自YouTube@@LDPchannel）

【延伸閱讀】日媒民調：高市早苗內閣支持率高企 逾半民眾認為台灣有事論適當（點擊放大瀏覽）

+ 14

集英社オンライン與《體育日本報》報道，日本新興政黨參政黨在去年7月的參議院選舉中一口氣拿下14席，神谷宗幣的演說被剪成短影音在網絡上大量流傳，成為該黨在社群平台累積支持的重要助力。然而，神谷3日在社群平台「X」發文坦言，「在網絡空中戰上陷入苦戰。其他政黨砸了非常多錢。」

截至5日，高市的宣傳影片播放數已達「超過1億1000萬次」的異常水準。日媒《FLASH》報道，擁有超過96萬名追蹤者的網紅「Z李」也曾發文質疑，自民黨官方頻道的播放數「不太正常」，直言就算是多名頂級YouTuber合作拍片，恐怕也難以達到如此數字，前後影片的成長幅度也顯得異常。他在另一則貼文中進一步指出，若是自然流量，播放數恐怕只有約100萬次。

一名曾任自民黨副大臣的人士透露，晚上開著電視播放YouTube時，幾乎不斷看到高市的影片，出現頻率高到令人厭煩，直言自民黨在社群媒體廣告宣傳費上，投入了前所未有的龐大金額。

【延伸閱讀】寫真偶像森下千里入高市早苗內閣 經典「超無知對答」惹民眾憂慮（點擊放大瀏覽）

+ 24

一旦選戰演變成金錢對決，依據席次分配而獲得較多政黨補助金的政黨，自然更具優勢。以2025年度為例，自民黨獲得的政黨補助金約131.6億日圓（約6.6億港元），居各黨之首。在野黨中道改革聯合的相關人士也抱怨，高市的影片廣告在社交平台X上一整天都會出現，就算在YouTube搜尋該黨候選人，也會跳出她的影片，直言：

只要砸錢，甚麼都做得到，最後就變成了物量戰。

IT記者三上洋指出，自民黨官方YouTube頻道中，包括播放次數破億的高市宣傳影片在內，只有少數幾支影片的播放數異常偏高，直言：

很可能是透過廣告，硬是把播放次數灌上去。

報道指出，近年日本政治已與網絡密不可分，高市也逐步透過社群操作凝聚支持。她在2021年首次角逐自民黨總裁時未能突圍，到了2024年再度出馬，團隊就將社交媒體戰略視為關鍵武器。

延伸閲讀：

北海道接機放鳥！日籍司機白等2小時被封鎖 網怒起底：是高雄便當店老闆

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】