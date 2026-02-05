台灣美女網紅抖音拍片暗示「槍殺高市早苗」　遭狂轟後急關帳號

日本首相高市早苗先前「台灣有事」等言論，引起中國大陸政府強烈不滿。日前一名自稱「活人感很重的台灣女生」發佈影片，暗示要槍殺高市早苗。影片曝光後，引起網友強烈不滿：「真是台灣人之恥」、「拍這種片真的不尷尬嗎」、「拜託日本政府禁止她入境日本」。



自稱台灣女生，她拍片暗示槍殺高市早苗

帳號名稱為「不玩抽象的Tina」日前透過抖音發佈影片，她在自己的手腳上打上「高」、「市」、「早」、「苗」，而她才剛說完「台灣有」，接著就有槍聲特效，「市」也變成紅色的「逝」，至於本人則往後倒在床上。

「不玩抽象的Tina」寫道：「高市，別『搞事』。」吸引2000多人按愛心。雖然她目前已經先將帳號關閉，不過從截圖可見，她在抖音上累積19.3萬名粉絲，並且在介紹欄位透露自己是「活人感很重的台灣女生」，今年23歲。

影片曝光後，引起網友們不滿：

「個資裸奔，然後還敢放話冒犯他國元首。她真的以為言論自由度跟海洋深度一樣是不是」

「把資料給日本交流協會，讓她沒辦法去日本」

「有個號稱是台灣人的暗示要日本首相的命，留友擴」

「內政部是否要啟動境管，避免她跑回上海」

「低能感很重的北七女生」



