內地AI惡搞片「超人痛毆高市早苗」引日本網民轟 版權商出手檢舉
正值中日關係緊繃之際，一段AI影片又再次掀起兩國網友的罵戰。一名中國網友用AI生成「超人吉田狂揍日本首相高市早苗」的影片，並將其發布在社群媒體上，引來日網友的謾罵，紛紛喊話要超人吉田的版權商提告，該影片隨後也已因版權問題而遭下架。
內地網友AI生成高市大戰超人吉田影片遭批
中國字節跳動近日發布最新影片生成模型Seedance 2.0，沒想到卻被中國網友拿來惡搞才剛迎來眾議院選舉勝利的高市，除了製作出「超人吉田狂揍高市」的影片，還按照日本知名動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」來生成高市的形象。
遭版權商檢舉下架後 網友「換中國IP再戰」：
版權商出手！惡搞影片遭下架
影片一出引來日本網友強烈的不滿，除了大力檢舉影片貼文外，還喊話擁有超人吉田版權的圓谷製作對影片進行提告。據了解，圓谷製作已對爭議影片進行申訴，該影片也已因版權問題而遭下架。
日媒《夕刊富士》報道指出，圓谷製作過去曾強調，會對「損害品牌形象的貼文以及支持或否定特定政治信念的行為」採取強硬立場。但目前該版權商還未正式對此次事件發出聲明。
上傳該影片的中國網友並沒有因為影片遭下架而就此罷手，仍然繼續上傳車力巨人形象高市大戰各種IP的影片，但似乎是為了防止影片再次被版權商下架，現存的新影片中，跟高市打架的對象皆為中國IP，如黑悟空、哪吒等。
