美國佛羅里達州近日發生一宗驚悚的家庭暴力事件！一名16歲少年疑似因為遊戲主機Xbox遭母親沒收，竟當場情緒失控暴走，不僅恐嚇威脅要傷害家中寵物，甚至拿起一把18吋（約45.7cm）無線電鋸追逐母親，嚇得家人急忙報警求救。由於事發時間點正值電玩大作《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）剛上市不久，離譜行徑曝光後也引發網友熱議，直呼「這根本是《GTA》戒斷症狀」。



不滿遊戲機遭沒收 少年威脅傷寵物、持電鋸追母

外媒報道，美國佛州沃盧西亞縣警長辦公室（Volusia Sheriff's Office）11月23日接獲報案，指稱當地一戶民宅內有一名16歲少年因瑣事與家人爆發衝突並威脅全家。警方趕抵現場調查後發現，該名少年疑似因Xbox遭母親沒收而暴怒，不僅出言勒索家人、揚言要傷害家中飼養的寵物，更持電鋸追趕母親。

警方隨後將這名少年逮捕，並以「持致命武器加重攻擊罪」起訴，同時將他送往沃盧西亞家庭資源中心接受輔導協助。當局事後也公布涉案凶器的照片，只見是一把長達18吋的Greenworks無線電鋸，所幸這宗失控事件並未造成人員傷亡。

恰逢《GTA 6》上市引聯想 網驚：比毒品還可怕

值得注意的是，這一事件發生在Rockstar Games睽違13年推出的系列新作《俠盜獵車手6》於11月19日正式上市後短短幾天。儘管警方目前並未證實這宗電鋸攻擊事件是否與該款遊戲有關，但由於《GTA》系列向來以偷車、躲避警察及犯罪等暴力情節著稱，消息曝光後立刻在網路上掀起討論。

不少網友將矛頭指向這款電玩，紛紛留言驚呼：「這根本是《GTA》戒斷症狀，比毒品還可怕！」也有人感嘆：「之前就有人說一旦《GTA 6》上市，就會有人因此毀掉自己的人生，現在真的應驗了，一切已經開始。」

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