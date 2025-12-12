美國15歲少年傳不雅照遭色情勒索吞槍自盡　非首例受害者最小8歲

美國西維珍尼亞州（West Virginia）一名15歲的青少年日前收到「性勒索恐嚇照片與訊息」後沒多久，便舉槍自盡。據了解，近年有大量針對美國青少年的性勒索詐騙案，美國聯邦調查局（FBI）甚至表示，最年輕的受害者只有8歲。



不堪被不雅照勒索 15歲青少年舉槍自盡

《紐約郵報》報道，11月6日當天，15歲的泰特（Bryce Tate）收到一個陌生「17歲女孩」的訊息，並在收到對方發送的不雅照後，泰特也回傳了一張不雅照，沒想到便被對方勒索要500美金。

+ 2

即便泰特苦苦哀求表示自己只有30美元，且可以全部給對方，詐騙人士仍繼續恐嚇威脅要將泰特的不雅照傳給他身邊的人。甚至慫恿泰特輕生，表示：

你的人生已經結束了。

不堪壓力的泰特最後也因此，在3小時後選擇舉槍自盡。

而在泰特生前的20分鐘內，他收到詐騙人士傳來多達120條的訊息，據了解，這是為了利用訊息轟炸的方式讓青少年焦急於手機內容，而無法向外界求助或是冷靜下來想辦法。

泰特的父親亞當（Adam Tate）控訴這是「百分之百的謀殺」，他表示，這些詐騙分子會在瀏覽目標的社群媒體資料後，冒充同齡異性與目標調情，並在透過手段取得對方不雅照後，開始威脅索要錢財。且詐騙份子冒充的對象照片，似乎也都是受害者，並非AI生成。

該案並非個例，實為近年針對美國青少年的一宗連環性勒索計畫。在這之前，2022年就有4名年紀約為16、17歲的青少年，在經歷與泰特一樣的經歷後，選擇輕生。

美國國家失蹤和受虐兒童中心的一位代表告訴向媒體透露，他們在2024年就追蹤到超過33,000宗兒童性勒索案件的報告，而今年前6個月的報告數量，幾乎已達去年一整年的數量，可見遭勒索兒童人數一直在升高。

惡劣組織以未成年人為目標勒索錢財

根據《華盛頓郵報》報道，目前已確定有2個主要詐騙組織在進行這類「性勒索」，一個是位在尼日利亞，為謀利而行動的「雅虎男孩（Yahoo Boys）」，另一個則是單純有性虐待癖好，且以美國、歐洲為據點的「764」。

FBI警告，目前在他們採訪過的受害者中，年齡最小只有8歲。調查過多宗相關案件的拉菲爾（Paul Raffile）表示，「雅虎男孩」會用「亂槍打鳥」的方式，透過社群媒體廣發訊息給青少年，並在勒索過後要求受害者透過一款行動支付程式Cash App或禮品卡來支付金錢，並在受害者一次付清後，繼續追加要錢，並在最後繼續威脅受害者要公開他們的照片。據了解，在Cash App推出青少年帳號後，類似詐騙案件在2021年第四季激增。

令人感到恐懼的是，這些詐騙分子行徑張揚，會在網路上建立社群或是發布影片分享勒索的小技巧，與可以冒充的女生照片。除此之外，許多尼日利亞詐騙分子更是製作許多迷因來嘲笑受害者，並開心的展示並消費從受害者那取得的錢財。

而另一組織「764」則是以年輕女孩與LGBTQ族群為目標，透過網路與未成年人分享「極端血腥的內容與兒童性虐待素材」，並脅迫、誘導及勸說未成年人與他們進行線上或線下性行為、自殘、傷害動物、自殺和謀殺等。「764」主要是為造成受害者心理創傷，與「雅虎男孩」斂財的動機、方法皆不同，但都對未成年人造成一定威脅。

這些詐騙分子被逮捕的情況實屬罕見，因此，這次泰特的悲劇也推動了週二一項將性勒索定為聯邦罪行的法案，該法案希望未來當這些不法分子被執法部門拘捕後，不管在國內還是國外，檢察官都可以對他們提出指控。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288