全球人工智能（AI）熱潮已燒到日本神社，用於建置數據中心的銅料搶手，竊賊把腦筋動到神社的青銅瓦屋頂，迫使神職人員不得不捨棄數百年傳統，改用不鏽鋼修補屋頂。



英國《金融時報》報道，銅價已隨全球AI投資熱潮暴漲，反映興建數據中心和製造電動車的銅需求旺盛。過去兩年來銅價大漲50%，美國期中選舉後漲勢趨緩，但依然居高不下，導致世界各地銅金屬竊案紛傳。在日本，神社周遭安全警戒較鬆散，鄉村人口也萎縮，以致竊案猖獗。

神奈川縣吾妻神社（Azuma Shrine）發言人森尻誠（音譯）說：「我們已抓到從捐款箱偷錢的賊，但沒想到他們竟然把神社後方屋頂的銅板拆下來。」今年來，竊賊已從吾妻神社屋頂剝除約200公斤的銅瓦片。

森尻誠說：「這是因為銅價已大幅上漲。真氣人。」他表示，吾妻神社著名的青綠色銅瓦片從1943年就有了，如今只得用成本較低廉、竊賊較沒興趣的不鏽鋼板取代。

對幫派組織而言，日本多的是可下手的目標，包括全國估計900萬幢空屋、偏遠的太陽能電場，以及用於茶園防霜風扇輸電總長度可觀的銅線。

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