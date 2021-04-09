一分鐘看世界｜解構疫苗與血栓關係、美國對華制裁、緬甸男模被捕

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-09 06:09

今天是4月9日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

疫苗與血栓關係

阿斯利康製藥有份研發的新冠疫苗被指與血栓可能有關後，西班牙、澳洲等多國更改接種指引，提高接種年齡層，世衛也表示，疫苗與出現血栓或存在因果關係。研究人員在尋找箇中原因的同時，提出了其中兩個可能的理論……（點擊了解更多）

圖為3月18日，比利時安特衛普一間疫苗注射中心，工作人員正準備疫苗。（Reuters）

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拜登新政

美國政府繼宣布推動全球最低企業稅率後，再公布多項新政策，包括發布稅改計劃報告、擬重啓對巴勒斯坦援助、準備取消對伊朗制裁、考慮以外交方式實現朝鮮無核化等，拜登政府還再推動對華制裁，美國商務部宣布，把7間中國高科技機構列入實體清單……（點擊了解更多）

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日在匹茲堡發表講話，公布2萬億基建計劃。（AP）

緬甸男模被捕

緬甸局勢持續緊張，支持昂山素姬的駐英國大使被禁進入大使館，引發僵局。緬甸軍方目前又正通緝100多位支持示威者的名人，包括有「最帥和尚」之稱的知名男模Paing Takhon，他在仰光的父母家中被軍方帶走……（點擊了解更多）

韓國執政黨大敗

韓國地區「四七補選」結束，執政共同民主黨大敗，失去首爾及釜山市等多個首長職位，及部分地方議席。分析相信這次選舉將衝擊文在寅政府，並影響2022年的大選......（點擊了解更多）

+ 2 + 2 + 2

拜登收緊槍管

美國近日發生多宗槍擊案。總統拜登（Joe Biden）宣布六項行政命令，收緊槍械管制，包括打擊使用「幽靈槍」和要求撐臂穩定器（stabilizing braces）根據《國家槍械法》登記。白宮形容是遏制大規模槍擊事件、社區暴力事件以及自殺行為的第一步......（點擊了解更多）

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