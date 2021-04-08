拜登擬打壓避稅天堂：一石二鳥的無奈之舉

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-08 12:17

為了給自己2.3萬億美元的基建計劃籌集資金，拜登（Joe Biden）政府除了主張將當前的公司稅由21%提升至28%以外，還提出最低「全球最低企業稅率」，以此打擊企業避稅天堂。 預計拜登政府將推動國會通過新的稅法，防止美國公司將利潤轉移到避稅天堂地區或國家。其財長耶倫（Janet Yellen）甚至表示，要和其他主要西方經濟體商討統一的最低企業稅率，以各球跨國企業也難以享受避稅天堂的紅利。

應該說，拜登擬規管企業海外稅的情況，既堪謂一石二鳥，卻也是無可奈何之舉。

2020年12月1日，在特拉華州威爾明頓的皇后劇院，被當選總統拜登提名為財政部長的耶倫幫拜登尋找口罩。（AP）

之所以謂其為「一石二鳥」是因為一方面，過往數十年來，在自由市場、資本自由流通等金融全球化的時代背景下，美國企業家成功之後往往搖身一變，成為「全球資本家」，於海外乃至美國市場的營收通過開曼群島等避稅天堂合法規避稅收，令得政府無法通過稅收和財政推動財富在社會的有效循環，導致工薪階層反而成為稅收主體，社會貧富極化愈發嚴重，延伸出一系列社會、經濟及至政治問題。是以長遠而言，加大對避稅天堂的監管是新美國的「政治正確」，這既能贏得民意，又能緩解來自共和黨陣營的反對壓力。

另一方面，就當下而言，提高企業稅稅率、規管「避稅天堂」，也能解決2.3萬億美元基建計劃的資金問題。耶倫提議和其他經濟體商討全球最低企業稅率，也是為了配合拜登這一增稅計劃。

不過，所謂「全球最低企業稅率」這等針對避稅天堂的規管倡議，也着實是無可奈何之舉。畢竟，縱使基建革新確實是功在數十年，乃至惠及全球之舉，但在美國政府本就債台高築的情況下，再推出動輒以萬億美元計的基建開支，這諾大的虧空又該如何填補？

2017年5月13日，民眾在紐約地鐵裏穿梭。美國基礎設施亟待更新、完善。（Getty）

首先，關乎在美國國內加徵企業稅，各中型大型企業有着莫大的政治遊說力量，以至於面臨巨大的輿論壓力，國會中不僅共和黨反對向大企業增稅（特朗普共和黨政府曾在2017年將企業所得稅率從35%降至當前的21%，當時所有民主黨人投了反對票），部分民主黨人也反對將企業稅提高到28%，而是調整增幅，將其控制在25%的水平。即便拜登政府和民主黨能夠強推方案通過，那麼後續的預算支出，包括即將公布的醫保和教育支出，都可能遭遇共和黨的阻撓。所以光靠企業稅是不夠的。

其次，個人所得稅方面，拜登的稅改應也只會針對年收入40萬美元以上的群體，從37%加徵至39.6%（特朗普政府於2018年將該群體的納稅額由39.6%降至37%），且在退稅時將無法獲得一些抵稅具項。單是這些做法，便已經令拜登面臨莫大社會壓力——畢竟，一位支持政府加大基建投資的選民，未必會支持政府為此讓他納更多稅。

是以，拜登政府針對避稅天堂的規管，便既是一石二鳥，又是別無選擇的必行之路。