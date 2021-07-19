一分鐘看世界｜東京奧運選手村爆疫、西歐水災「警報」、中美拉鋸

今天是7月19日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：



東奧選手村爆疫

東京奧運選手村「失守」，奧委會宣布有2名從海外抵達日本的選手染疫，為首次有運動員在選手村內確診，之後南非證實男子足球隊爆出3宗確診個案，包括2名球員，球隊卻要在7月22日與東道主日本比賽。受疫情影響，奧運大部份比賽沒有觀眾，選手的參賽經歷都與以往有所不同，在「新冠氣泡」內生活原來如此沉悶？（點擊了解更多）

點擊瀏覽01國際．東京奧運專頁：東京奧運7月23日開鑼 新冠肺炎成為「世界級考題」

大批日本民眾7月18日在國際奧委會主席巴赫下塌的赤坂離宮外示威，要求停辦東京奧運（AP）

▼▼觀看更多：東京奧運｜盤點7個女運動員 高顏值與運動實力兼備，點圖觀看德國田徑性感寶貝施密特（Alica Schmidt）▼▼

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西歐水災「警報」

歐洲遭受連日暴雨，氾濫成災。洪水已造成最少183人死亡，其中德國受災最嚴重，儘管這次水災與氣候變化的關係還需要研究進一步證實，但全球溫度上升造成的全球氣侯變化，引發頻繁且嚴重的天災已一再應驗，而且陸續有來，「警報」拉響……（點擊了解更多）

德國水災：圖為7月16日德國市鎮埃夫特施塔特地面下陷，看似一個巨型天坑。（AP）

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中美拉鋸

華盛頓與北京之間出現微妙的外交動向，輿論傳出美國副國務卿謝爾曼可能趁亞洲之行訪問中國的消息，又有指美國政府有意與中國設立緊急熱線等，但僅僅過了一天，這些消息就轉變為「可能性低」。環顧近期華盛頓政界、軍界人士的動向，外界也很難找到什麼中美對話的跡象……（點擊了解更多）

2021年5月31日，美國副國務卿舍曼訪問印尼。（Reuters）

巴基斯坦恐襲案

中國積極發展「一帶一路」，但同樣面臨各式風險與新挑戰，在近期一系列政治與安全事件發酵下，某一隱憂再度躍上新聞版面：恐怖主義的暗流湧動。巴基斯坦巴士爆炸造成9名中國工程人員死亡的事件，當地官員一度稱是意外，但之後發現有爆炸物痕跡，中國已要求巴基斯坦將恐襲兇手繩之以法......（點擊了解更多）

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