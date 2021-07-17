美高官偕軍機繞行中國　中美高層對話不得其門而入

進入7月中下旬後，華盛頓與北京之間忽然呈現了些微妙的外交動向。

7月14日，有消息人士披露了一條未經證實的消息，稱美國常務副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）或將於7月18日至24日間抵達中國天津，並將與中國高層接洽。同日，還有兩名美國政府消息人士稱，美國政府有意與中國設立一條緊急熱線，以減少中美發生衝突的風險云云。僅僅過了一天，來自美國國務院的消息就顯示中美近期「高層對話」的可能性已大大降低了。

美國副國務卿謝爾曼7月下旬的亞洲之行曾被部分觀察家報以厚望，以為會有訪華行程，實則不然，這也是當下時局的必然。圖中是謝爾曼2021年5月在雅加達的留影。（路透社）

根據美方官方訊息顯示，謝爾曼將在7月18日至25日訪問日本、韓國和蒙古國，這也是她5月底至6月初訪問印度尼西亞、柬埔寨和泰國三國後，再次前往「印太地區」，重申「美國致力於與盟國和夥伴合作，促進印度-太平洋地區的和平、安全與繁榮，並維護基於規則的國際秩序」，簡言之，就是繼續繞行中國，並「牽制」中國。

自2021年3月阿拉斯加會晤後，中美高層之間的不睦就頗為明顯。雖然在7月6日，拜登（Joe Biden）政府的印太事務協調員的坎貝爾（Kurt Campbell）在出席美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）活動時表示「不支持台灣獨立」，美國國防部發言人柯比（John F. Kirby）同日也強調「堅持遵守和承認一個中國原則」，但這種謹慎的表態只是美國調整對華策略，直面「中美兩國有可能和平共處，但面臨着巨大挑戰」客觀環境的一種表現。

事實上，環顧近期華盛頓政界、軍界人士的動向，外界也很難找到什麼「中美對話」的跡象。

美軍軍機在7月15日的台北之行，展示了華盛頓在中美之間的實際態度：

首先，從7月12日至14日，執掌美國核武庫的戰略司令部司令理查德（Charles Richard）將軍就接連訪問日、韓兩國。根據日本外務省在13日釋出的會議相關訊息，理查德此行目的包括「就中國和朝鮮等地區的安保環境及延伸遏制政策交換意見」，這與2021年3月美日外長、防長2+2會議後形成的「中國破壞國際秩序」，「美日就戰略、政策緊密調整、務使一致」的基調基本一致。

其次，也就在7月15日，另有一架美軍C-146A「狼犬」（Wolfhound）式戰術運輸機，降落於台北市區的松山機場。該機為美軍特種作戰司令部（USSOCOM）進行人員秘密運輸與空降的首選裝備，一般用於特務滲透、撤離政要等行動。該機在台北的高調展示，即已成為華盛頓向北京宣示的戰略姿態。考慮到就在6月上旬，還有三名美國議員搭乘美軍C-17運輸機借「運輸疫苗」名義抵達台北，這種接二連三的行動對中美關係的影響是可想而知的。

再者，同樣在7月15日，據彭博社等媒體披露，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）及其團隊暫時沒有恢復此前被前總統特朗普（Donald Trump）政府中斷的「中美戰略與經濟對話機制」的打算。雖然耶倫以及政府其他部門正與中方保持聯繫，但他們的目的並非重啟中美高層之間的正式會談。

耶倫在「中美戰略與經濟對話機制」問題上的態度已經可以反映一些問題。（Getty）

而今，隨着謝爾曼的行程也最終確定，外界至少可以發現一個嚴峻的現實，即便觀察家熱衷於「中美對話」，但這種可能性在當下已變得不太現實。

事實上，即便是近期傳言中「將訪華」的謝爾曼，其對華工作折射出的拜登當局的態度也是多少有些可慮的。此前，在6月接受《紐約時報》採訪時，謝爾曼即指出中美雖「正在進行工作層面的溝通」，但美方的工作重點旨在「不僅是告訴中國，還要告訴世界其他國家」美國將處於領先地位，「並努力在競爭中獲勝」。這與拜登堅持的在其任期內」不會讓中國超越美國，成為全球領導者」之類的訴求形成了吻合。

加之華盛頓近期還在台海「製造危險緊張局勢」，事已至此，即便拜登團隊已經進入「下半年對華外交佈局」，其和中國競爭、對抗的基調，會對其對華外交帶來嚴重干擾。就當下局面看去，其促成「高層對話」乃至「首腦對話」的進程想必會繼續不得其門而入。