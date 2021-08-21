塔利班高層受訪談女性從政　一個反應令人心寒

撰文：TVBS新聞網
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塔利班在接掌阿富汗後宣稱會尊重女權，向外界展現出較為溫和的態度，不過近日在網路上卻瘋傳一條影片，去年有外國媒體拍攝塔利班的紀錄片，當他們被問及是否願意接受由女性領導政府時，不料塔利班高層竟「大笑」，對女性根深蒂固的輕蔑一覽無遺，因此讓外界跟着質疑塔利班說會重視女權的說法。

這段影片是取材於美國《Showtime電視網》播送，由《Vice新聞》拍攝的紀錄片，這支團隊在去年於塔利班的駐地內待了5天的時間。影片中女記者莫曼德（Nadia Momand）訪問塔利班武裝份子「婦女權利是否包含在民主之下？」其中一名回答道「權利將遵循伊斯蘭教法」。

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記者接着詢問「那你會相信民主投票嗎？會允許人們投票給女性從政者嗎？」聽到這邊塔利班武裝份子不禁噗哧大笑，旁邊的屬下也跟着一起笑，隨後這名塔利班高層向鏡頭示意，向攝影師直言：「停拍、停拍，這令我發笑。」可見在塔利班的想法中，女性要從政本身就是一件笑話。

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隨着美軍撤退，發生在阿富汗的人道問題引發全球關注，市民擔憂極權政治迫害，機場擠滿想逃難的人群，阿富汗女性也陷入極大焦慮，擔心塔利班政府會嚴重限制女權，回到過去20年被侵害的狀態，雖然這次塔利班承諾將進行更包容、更進步的統治，但阿富汗觀察者和居民仍保持懷疑態度，而隨着影片的瘋傳也似乎更加闡明了這些擔憂。

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