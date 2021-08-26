Spencer｜首海報戴安娜王妃傷心痛哭　單薄背影揭露她的絕望時刻

由姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演的英國傳記電影《Spencer》，內容環繞戴安娜王妃和查理斯王子的婚姻後期，1991年戴安娜王妃與其他皇室成員在英國王室家庭私人持有的鄉村別墅山靜咸府度過聖誕節，並在假期後終於下定決心要跟查理斯離婚，因為當時兩人的感情已產生裂痕，而真實情況中兩人的確隔年便分居，所以她在該時期身心飽受煎熬。



一向走冷酷路線的姬絲汀史釗活被批唔似戴妃，展露微笑後即刻親切得多。（劇照）

官方今日發布一張最新海報，不過就睇唔到姬絲汀史釗活的正面，反而是一個面朝下、傷心地趴着的背影，似是講到戴安娜王妃在對外笑容滿臉，可惜當她隻身一人時，就只剩下無力感且感到孤單，揭開了她一生中最黑暗的時刻。

《Spencer》最新海報，單是戴安娜王妃的背影已令人感到十分傷感。（官方海報）

姬絲汀史釗活早前接受訪問時表示自己有請專門的口音教練來進行訓練，甚至在幾個月來拍攝的晚上都會聽着戴安娜王妃說話的聲音進睡，也讀了非常多關於戴安娜王妃的傳記來加深了解她。

有網民留言指出「一張海報包含了很多意思」。（網上擷圖）

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