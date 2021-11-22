Rolex｜2021全球最受歡迎手錶品牌及款式調查　勞力士地位依舊？

英國著名二手錶通路Watchfinder & Co.先前進行了一項網絡調查，他們蒐集逾2萬名來自全球140多國的手錶愛好者的意見，請他們選出最愛的手錶品牌和款式，結果發現幾個值得注意的情況。



首先來看到整體的趨勢方面，在這兩萬多名錶迷的選擇中，有超過55%的人表明最愛的品牌是勞力士，等於其他數以百計的品牌只能去分剩下來的45%的人「Quota」。

英國著名手錶零售集團Watches of Switzerland的數據可以支撐以上的論點，因為他們發現自家的銷售額竟有高達八成以上集中在10個明星品牌——而且其中就有超過一半的比例是銷售勞力士（Rolex）手錶所得，可見現今市場上的巨頭品牌還是以勞力士為主。

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回到Watchfinder & Co.所做的調查，最受錶迷喜愛的品牌第一名前面已經提及是勞力士無誤了，那麼再繼續往下排名依序會是第2名：百達翡麗（Patek Philippe）；第3名：歐米茄（Omega）；第4名：愛彼（Audemars Piguet）；第5名：朗格（A. Lange & Söhne）；第6名：百年靈（Breitling）；第7名：積家（Richemont's Jaeger-LeCoultre）；第8名：江詩丹頓（Vacheron Constantin）；第9名：卡地亞（Cartier）；第10名：IWC。有點尷尬的是，Watchfinder & Co.目前隸屬歷峰集團旗下，但是前五名中卻只有朗格是同為該集團旗下品牌，其他如勞力士、PP和AP都是由各自持有者家族所獨立經營。

而在最受錶迷青睞的特定手錶款式部分，以下直接列出前面的排行讓大家參考。第1名：勞力士Daytona（16%）；第2名：勞力士Submariner（12.4%）；第3名：百達翡麗Nautilus（6.2%）；第4名：勞力士GMT-Master II（5.1%）；第5名：勞力士Datejust（4.9%）；第6名：愛彼Royal Oak（3.9%）；第7名：勞力士Oyster Perpetual（3.7%）；第8名：百達翡麗Complications（3.5%）；第9名：勞力士Day-Date（3.5%）；第10名：歐米茄超霸Speedmaster（3.3%）。

跟最受歡迎的手錶品牌有點像，在這前十名裡面佔比最多的還是勞力士，前十名中就有6名是出自勞力士的錶，另外近年高級市場上一錶難求的PP金鷹和AP皇家橡樹也都排在前6名內。

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從這份名單中還可以發現近年不鏽鋼運動錶當道的影響相當深遠因為前十名中有很高的比例都是屬於這類手錶，不過第一名的Daytona最讓人夢寐以求的型號其實不是討論度最高的鋼殼116500LN，反而是2013年為了慶祝Daytona系列50週年所發表的鉑金款116506，這款錶的國外定價為59,600英鎊，但是目前手錶的行情少說達到定價的3倍之多，所以現在想在專賣店或AD店入手116506難度很高，通常只能在二手市場上碰碰運氣。

同樣出自Watchfinder & Co.這份調查資料還有些可能和我們想像中不一樣的事實，例如很多人會覺得手錶的名人效應很重要，消費者可能是因為看了哪位名人佩戴後才會想要也和自己欣賞的名人一樣佩戴同款錶，但根據調查指出，其實有24%的人是在實體錶店內看了錶後才會想買、20%的人是看了專家評論後決定入手，還有16%的人是在網路上逛的時候找到自己心儀的錶，買錶原因是因為看了名人佩戴才激發購買慾望的比例相對來說沒這麼高。

最後，接受這項調查的人有接近94%的人一致認為，佩戴夢想手錶對心理層面會有正面幫助，只要能入手自己心儀的品牌和款式，通主錶主戴錶出門本身的信心也會提升，從中也可以瞭解為什麼我們總是這麼希望入手一只好錶，因為它對擁有者而言著實具有很大的影響力。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：網路調查2021夢想手錶品牌和款式Top 10】