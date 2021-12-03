Omicron蔓延至27國　新藥物疫苗研發與時間競賽｜國際晨報

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株Omicron（奧密克戎）繼續擴散，至12月2日波及27個國家或地區。疫情蔓延下，藥廠紛紛公布研發新藥物或疫苗加強劑的消息，英國藥廠GSK指其研發的抗新冠肺炎藥物，初步實驗結果顯示對Omicron有效，帶來好消息。



根據日本放送協會（NHK）統計數據顯示，截至2日下午5時30分（香港時間下午4時30分），Omicron已在包括香港、日本、韓國、澳洲、美國、加拿大、巴西、英國、德國、捷克、法國、意大利、荷蘭、比利時、丹麥、奧地利、瑞典、西班牙、葡萄牙、瑞士、愛爾蘭、以色列、沙特阿拉伯、阿聯酋、 博茨瓦納和尼日利亞在內全球27個國家或地區現蹤。

在南非，這剛發現不久的Omicron已迅速取代另一變種病毒Delta，成為南非近來新病例中的主流新冠病毒。

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Omicron在全球蔓延之際，科學家與病毒賽跑，加緊研發疫苗加強劑和藥物。英國藥廠葛蘭素史克（GSK）與美國維爾生物科技公司（Vir Biotechnology）合力研發的抗新型冠狀病毒肺炎藥物Sotrovimab，據初步實驗結果顯示，藥物對Omicron有效。

美國藥廠莫德納公司（Moderna Inc.）則開始研製專門針對Omicron的疫苗加強劑，料最快2022年3月後才上市。

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