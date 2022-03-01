持續更新｜烏克蘭多地遭炮擊　俄羅斯預告進攻基輔情報局設施

俄烏戰事在3月1日踏入第六天，俄烏代表團在白羅斯談判2月28日於白羅斯戈梅利州官邸舉行，談判持續近5小時，並未取得突破，雙方僅同意繼續對話，傳3月2日將舉行第二輪談判。此前鑑於俄羅斯總統普京令該國核威懾力量於高度戒備狀態，以美歐為首的西方國家加強制裁。



香港01製圖

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3月1日：

2332 烏克蘭傳媒Kyiv Independent指，俄軍攻擊了基輔電視塔（Kyiv TV Tower）。報道指，當地的電視頻道較早前停止播放。

⚡️Russia strikes at TV tower in Kyiv.



Ukrainian TV channels stopped broadcasting several minutes ago.



Photo: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/bdNW2EcyJ7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

2257 英國首相約翰遜（Boris Johnson）1日到訪波蘭時表示，英方將讓那些已經居住在英國的烏克蘭人，可更容易地把他們的親屬帶到英國，他指難以計算具體數字，但可能超過20萬人。

2251 聯合國難民署表示，估計至今已有60萬難民從烏克蘭逃向鄰國，這次烏克蘭事件有可能成為歐洲本世紀最大難民危機。

2234 聯合國人權理事會3月1日的會議在播出俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）預先錄製的發言時，多國外交代表離場以示抗議。

Neste momento, governos de várias partes do mundo boicotam discurso de Lavrov na ONU e deixam sala enquanto russo fala sobre direitos humanos.



Brasil opta por não boicotar e permanece na sala. pic.twitter.com/Om5RrkUmy5 — Jamil Chade (@JamilChade) March 1, 2022

2222 俄羅斯國防部稱，烏克蘭部隊到亞速海（Azov Sea）的出口完全被封鎖。

2214 烏克蘭傳媒《明鏡周報》（Zerkalo Nedeli）報道，烏克蘭與俄羅斯兩國代表團計劃在3月2日舉行第二輪談判。

2200 俄羅斯衛星通訊社稱，俄羅斯國防部已公布，他們計劃攻擊在基輔的烏克蘭情報局（SBU）和軍事訊息戰設施。俄方提醒這些設施內的員工，並呼籲受影響地區的居民離開家園，以避免傷亡。

2130 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭所有主要城市已被封鎖。

2127 俄羅斯總理米舒斯京表示，政府已經草擬一份總統令，擬暫時限制外資退出俄市場。

2112 中國國務委員兼外長王毅1日應約同烏克蘭外長庫列巴通電話。

2026 澤連斯基發表視像講話，期間指責俄軍對哈爾科夫發動導彈攻擊。他形容這是毫無掩飾的恐怖行動。

2009 澤連斯基表示，政府已立即召回烏克蘭駐吉爾吉斯和格魯吉亞大使。他指，吉爾吉斯駐烏克蘭大使為俄羅斯入侵烏克蘭辯護，而格魯吉亞駐烏克蘭大使阻止志願者幫助烏克蘭。

2000 央視報道，有華人在從烏克蘭東部趕往西部利沃夫的路上中彈受傷，目前已送醫救治。

1924 克里姆林宮表示，目前沒有計劃安排總統普京與烏克蘭總統澤連斯基立即對話，強調兩國代表團之間正舉行直接會談。對於烏克蘭擬加入歐盟，克宮回應指歐盟不是軍事集團，此不是戰略安全問題。

1910 克里姆林宮回應指，有關俄羅斯被指在與烏克蘭衝突中使用集束彈與真空彈（俗稱「炸彈之父」）的報道是假的。在此之前，烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）指控俄方對烏克蘭使用這些武器。

1906 白羅斯總統盧卡申科稱，明斯克未計劃參加俄羅斯在烏克蘭的特別行動。

1819 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在社交網站發文批評俄羅斯對烏克蘭第二大城市哈爾科夫的中央自由廣場與居民區域發動炮擊，指普京「出於憤怒犯下更多戰爭罪行」，他呼籲國際社會加大對俄羅斯施壓的力度。他又在帖文上傳片段。

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

1809 聯合國難民署表示，至少35萬名難民從烏克蘭湧到波蘭，他們在跨境時要排長龍，等候時間長達60小時。

1743 俄羅斯衛星通訊社報道，俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄武裝部隊將繼續在烏克蘭的行動，直至達到目標。

1730 中國駐烏克蘭使館表示，烏克蘭方面3月1日開通專門用於撤離的專列，使館已派出高級外交官率工作組到基輔火車站協助中國公民，幫助解決有關問題並為同胞送行。

1724 英國對俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）實施制裁，包括禁止往來賬戶和英鎊結算業務。

1722 白羅斯總統盧卡申科表示，有事實顯示西方可能準備侵略白羅斯和俄羅斯。

1716 俄羅斯駐瑞士大使館表示，俄方將對瑞士推出反制措施，正在制定措施清單。大使館稱，瑞士決定支持歐盟對俄實施單邊制裁的非法措施，俄方不會置之不理。

1701 國際滑冰聯盟表示，禁止俄羅斯和白羅斯運動員參加國際滑聯賽事。

1637 烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）地區行政領導人表示，該市的居民區2月28日遭受俄軍的炮擊，至少11人死亡、數十人受傷。

1625 烏克蘭傳媒報道，俄軍包圍烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），該市市長柯利卡耶夫（Igor Kolykhayev，暫譯）在社交網站表示，俄軍正在市郊設置檢查站。該市有28萬人口，位於克里米亞半島以北。

1617 烏克蘭海軍新聞局指，保加利亞、波蘭和斯洛伐克計劃向烏克蘭提供70架戰機，包括米格-29和蘇-25兩種型號。

1608 央視新聞引述俄烏談判消息人士沃斯克列先斯基表示，俄烏下一輪談判有望於3月2日在白羅斯與波蘭邊境地區舉行。

1558 法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，歐美將發動一場針對俄羅斯的「經濟戰爭」，這將引發俄羅斯經濟的崩潰，普通俄羅斯人也將受到制裁的影響。

1555 英國副首相兼司法大臣藍韜文（Dominic Raab），希望盡一切努力延緩基輔的倒台。

1551 伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）批評，美國的干預把烏克蘭推向目前局面，烏克蘭是美國製造的危機的受害者。

1542 央視新聞報道，烏克蘭第二大城市哈爾科夫市中心的政府大樓廣場遭到炮擊。

1540 中國外交部發言人汪文斌表示，中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏雙方啟動和平談判，中方注意到雙方商定近期將舉行新一輪談判，希望雙方繼續保持對話談判進程，尋求照顧雙方合理安全關切、實現歐洲共同安全、有利於歐洲長治久安的政治解決之道。

1531 匈牙利表示，不會允許致命武器經由其領土運送至烏克蘭，外長西雅爾多（Peter Szijjarto）指這是為了在國境內及烏克蘭境內的匈牙利人安全，因這些貨物很容易成為軍事攻擊目標。

1512 英國首相府公布，首相約翰遜3月1日將前往波蘭與愛沙尼亞，並與兩國領導人會面。

1419 車臣領導人卡里羅夫（Ramzan Kadyrov）表示，2名車臣士兵在烏克蘭死亡，6人受傷。

1417 聯合國難民署統計，超過50萬名難民已從烏克蘭逃至鄰近國家，其中逾半數到了波蘭。

1412 美媒報道，據美國一家科技公司的最新衛星圖像顯示，烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊有40多英里（約64.4公里）長。（按此閱讀更多）

烏克蘭局勢：美媒指烏克蘭首都基輔附近的俄軍車隊有40多英里（約64.4公里）長，圖為Maxar提供的2月28日衛星圖像（AP）

1403 韓國外交部表示，政府決定向烏克蘭政府、民眾及難民緊急提供1000萬美元人道援助。

1325 英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯軍隊已經開始攻擊烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）。

1316 美國參謀長聯席會議主席米利2月28日參加北約國防部長軍事委員會的視像會議，會上眾人討論俄羅斯入侵烏克蘭狀況，形容這正破壞全球安全。聲明指出，美國對保衛北約領土的承諾堅定不移，將繼續加強姿態，更好地保衛北約盟國。

1305 白宮發言人普薩基2月28日在記者會上表示，若俄羅斯開始採取措施緩和局勢，美方會與俄方討論放寬制裁的問題。

1258 烏克蘭蘇梅國家行政局長日維茨基（Dmytro Zhyvytskyi）在Telegram發文稱，俄羅斯軍方攻擊北部城市阿克提卡（Okhtyrka）的軍事基地，70多名烏軍死亡。阿克提卡位在首都基輔（Kyiv）與第二大城哈爾科夫（Kharkiv）之間。

1240 烏克蘭媒體Kyiv Independent報道，當地多個城市出現空襲警報，包括基輔以西的里夫涅（Rivne）、捷爾諾波爾（Ternopil）、文尼察（Vinnytsia）和沃倫（Volyn）。

⚡️Air raid alerts in Volyn, Ternopil, and Rivne Oblasts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

1230 俄羅斯衛星通訊社報道，頓涅茨克人民共和國表示，烏克蘭軍隊使用明斯克協議禁用的120毫米迫擊砲攻擊戈爾洛夫卡（Gorlovka）。

1221 國際文傳電訊社引述俄羅斯東部軍區稱，駐札在該國遠東地區的俄羅斯軍隊正前往靠近歐洲的地方進行演習。

1215 被稱為拜登政府「印太政策沙皇」的白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（ Kurt Campbell）表示，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，中國在維持與俄羅斯的關係方面處境尷尬，但美方希望與中國保持溝通渠道暢通。

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1208 俄羅斯衛星通訊社3月1日稱，敘利亞外交部副部長賈法里在接受訪問時認為，早在俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動前，美國就制定了阻止「北溪一號」和「北溪二號」天然氣管道的計劃，華盛頓挑動基輔與莫斯科發生衝突，其目的是切斷俄羅斯對歐洲的天然氣供應。

1156 俄羅斯衛星通訊社：敘利亞常駐聯合國代表薩巴格在聯大緊急特別會議上表示，大馬士革譴責西方及其媒體圍繞烏克蘭事件發起的反俄運動。

薩巴格說：「阿拉伯敘利亞共和國譴責西方及其媒體發起的反俄運動，尤其是有針對性地散播假新聞、假消息，以及偽造的圖片、影片等。」

他稱，俄羅斯和烏克蘭局勢的惡化源於西方不遵守對莫斯科的義務。

1144 澳洲總理莫里森稱，會向烏克蘭提供價值7000萬澳元的軍備，當中包括致命及非致命的武器。

1117 朝鮮外務省網站2月26日發表評論文章，朝鮮指責美國是「烏克蘭危機的根源」，同時為俄羅斯辯護。這是平壤首次對俄方進攻烏克蘭一事作出官方回應。

1105 萬事達卡公司（Mastercard）發聲明稱，為了執行制裁俄羅斯的指令，已經禁止一批金融機構使用其支付系統的權限。

1102 美國白宮發言人普薩基表示，原則上不排除總統拜登和俄羅斯總統普京接觸的可能性，但認為當下不合時宜。

1046 荷里活電影製作公司迪士尼（Disney）宣布基於俄羅斯無端入侵烏克蘭，以及烏克蘭出現人道主義危機，決定暫停在俄羅斯上映電影。

1025 一批SpaceX星鏈衛星系統（Starlink）已運抵烏克蘭。烏克蘭副總理兼數碼化轉型部長在Twitter分享有關消息，並感謝SpaceX創辨人馬斯克。

1008 巴西總統博爾索納羅表示，巴西正在製作「人道主義護照」來歡迎烏克蘭難民。

0950 烏克蘭武裝部隊總參謀部在Facebook發帖文警告說，基輔周遭局勢仍然緊張，並聲稱俄羅斯計劃加入白羅斯訓練有素的部隊，及利用白羅斯領空進行軍事空中交通。

0943 台灣3月1日宣布，已向烏克蘭運送27噸醫療用品。

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0930 日本防衛相岸信夫3月1日在記者會上指，不允許在日本領土內部署美國核武器並共同採用「核共享」政策。

0927 日本首相岸田文雄2月28日晚與烏克蘭總統澤連斯基進行約10分鐘電話會談，未有透露會談內容。岸田稱考慮向烏克蘭提供約1億美元的緊急人道主義援助。

0923 日本外相林芳正2月28日在外務省與東盟（ASEAN）國家的駐日大使會面，尋求支持在聯大會議上通過譴責俄羅斯的決議。

0918 中國駐烏克蘭大使館指，基輔第一批約200名的中國留學生，已經撤離到鄰國摩爾多瓦。

0910 烏克蘭外交部長庫列巴與美國國務卿布林肯通電話後指，美國對烏克蘭的支持仍然堅定不移，並承諾對俄羅斯實施更多制裁，及為烏克蘭軍隊提供更多武器。

In our call, @SecBlinken affirmed that the U.S. support for Ukraine remains unfaltering. I underscored that Ukraine craves for peace, but as long as we are under Russia’s assault we need more sanctions and weapons. Secretary assured me of both. We coordinated further steps. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022

0859 俄羅斯國防部：俄軍摧毀了烏克蘭1,146個軍事設施。

0855 美國總統拜登告訴美國民眾，無須擔憂爆發核戰爭。

0849 國際刑事法庭（ICC）檢察官將就俄羅斯在烏克蘭涉嫌干犯戰爭罪行展開調查。

0845 烏克蘭總統澤連斯基呼籲為俄羅斯導彈、飛機和直升機設立禁飛區。

0843 加拿大總理杜魯多表示，加拿大將向烏克蘭提供已升級的彈藥和反坦克武器。

Update: We’re supplying Ukraine with anti-tank weapons systems and upgraded ammunition. This is in addition to our three previous shipments of military equipment – and it’s on top of the night vision goggles, body armour, gas masks, and helmets we announced yesterday. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 28, 2022

0838 聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）報告指，烏克蘭境內至少有406名平民受傷，至少102人死亡。

"Human rights are inescapable. They are powerful. People everywhere know that intuitively,"

- @antonioguterres

"The military attack on #Ukraine is putting at risk countless lives. Between Thu am and last night, our office recorded 406 civilian casualties,"

- @mbachelet #HRC49 pic.twitter.com/7Zm7JFpCD8 — UN Geneva (@UNGeneva) February 28, 2022

0830 烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova）稱，俄羅斯2月28日在攻擊烏克蘭時使用了一枚真空彈（Vacuum bomb），違反《日內瓦公約》。

0824 美國驅逐俄羅斯駐紐約聯合國總部12名外交人員，指他們從事不符合外交官責任及義務的活動，須在3月7日前離境。俄方指，美方做法嚴重違反美國作為聯合國東道國協議規定的義務。

0820 俄羅斯軍隊2月28日在烏克蘭第二大城市哈爾科夫發動火箭彈襲擊，造成數十名平民死亡，並開始對首都基輔展開新的攻擊。

0815 俄烏代表2月28日在白羅斯的談判持續了近5小時，並未取得突破，雙方僅同意繼續對話。俄方代表梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，雙方找到一些預測可以達成共識的議題；烏克蘭代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則僅稱會談重點集中在停火。

0710烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫周一（28日）表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）已在首都基輔簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件。

0630歐盟宣布就烏克蘭問題擴大對俄羅斯制裁，將俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）、副總理切爾內申科等納入制裁名單內。

0555 俄羅斯總統普京簽署總統令，因應美國等西方國家採取的不友好行動，採取特殊經濟措施，包括禁止俄羅斯公民和公司向境外匯出外幣，或將外幣轉入國外帳戶。

0545 俄羅斯外交部表示，德國向烏克蘭供應的武器可能將成為新納粹分子、恐怖前的分子和掠奪者的獵物。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指，德國向烏克蘭供應武器的行為與早前的平衡路線背道而馳。

0445 國際足協及歐洲足協宣布，禁止所有俄羅斯球會和國家隊參加所有國際賽事。國際奧委會（IOC）亦敦促體各育機構，禁止俄羅斯和白羅斯的運動員和官員參加國際賽。

0415 聯合國大會就烏克蘭局勢召開緊急特別會議。主席沙希德呼籲各方立即停火，重回外交解決途徑，又指國際社會應通過各種渠道控制局勢、緩解緊張，按照國際法和《聯合國憲章》原則尋求烏克蘭問題的和平解決方法。

0300 瑞士聯邦委員會舉行特別會議，決定參與歐盟對俄羅斯的制裁計劃，凍結俄羅斯有關個人和機構在瑞士資產，禁止瑞士公司與被制裁對象進行業務往來，俄羅斯總統普京、總理米舒斯京和外長拉夫羅夫被列入制裁名單，有關制裁措施立即生效。

瑞士方面又宣布，從當地時間28日下午3時起，除人道主義、醫療或外交用途航班，瑞士將對所有來自俄羅斯的航班以及帶有俄羅斯標記的飛機關閉領空。

0230 美國國務院發聲明，指鋻於俄羅斯軍隊對烏克蘭採取的軍事行動，建議美國公民立即離開俄羅斯。

聲明說指美國駐俄大使館為在俄美國公民提供協助的能力有限，美國公民需選擇尚可利用的方式立即離開俄羅斯。鋻於多家航空公司取消往來俄羅斯的航班，多國對俄關閉領空，並且俄羅斯南部多個機場已處於關閉狀態，身處俄烏邊境地帶或計劃前往相關地區的美國公民應考慮當地局勢的危險性和不可預測性。

0130 俄羅斯代表團團長、總統顧問梅金斯基（Vladimir R. Medinsky）表示，俄羅斯和烏克蘭代表團將在下次會面前就談判的所有立場分別與兩國領導人進行磋商。

0053 中國駐烏克蘭大使館日證實，中國已開始從烏克蘭撤出首批公民。

0045 俄羅斯衛星通訊社莫斯科2月28日稱，烏克蘭總統澤連斯基向歐盟提出請求，以新的、特別程序加入該組織。澤連斯基已簽署加入歐盟的正式申請文。

澤連斯基在視像講話中稱：「我們呼籲歐盟根據新的特別程序立即啟動烏克蘭的入盟。我們感謝夥伴們與我們站在一起，但我們的目標是與所有的歐洲人在一起，最重要的是平等的地位。」

0031 白羅斯國家通訊社（BELTA）援引俄羅斯代表團方面的消息報道稱，下一輪的烏克蘭-俄羅斯和平談判將在未來幾天舉行。 俄羅斯代表團表示，「我們已經確定了一些可以預測總體立場的點」。

0029 華盛頓郵報：俄羅斯以集束彈攻擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，11死數十人傷。

0022 俄烏談判結束，即將舉行發布會。俄新社援引烏克蘭方面消息報道稱，俄羅斯和烏克蘭結束了和平談判，將返回各自首都進行進一步磋商，然後舉行第二輪談判。

0000 俄駐聯合國大使：俄羅斯無意佔領烏克蘭。

0000 聯合國大會就俄羅斯侵烏舉行會議。

0000 瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）表示，瑞士2月28日宣布將放棄對「瑞士中立」的承諾，轉而對俄羅斯實施制裁，並補充稱瑞士的制裁將與歐盟已採取的制裁一致。

0000 克里姆林宮：俄羅斯總統普京認為解決問題需要達成以下條件，即承認俄羅斯對克里米亞的主權；烏克蘭非軍事化，去納粹化；保持烏克蘭的中立地位。

0000 塔斯社：普京告訴馬克龍，解決衝突需要烏克蘭保持中立地位。



俄羅斯克里姆林宮：普京告知法國總統馬克龍，只有俄羅斯的合法安全利益得到無條件考慮，才能解決烏克蘭問題。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月28日俄烏代表在白羅斯戈梅爾地區（Gomel）進行和談之前，俄羅斯代表團團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）向媒體發表講話。（AP）

二月二十八日部份重要進展：



※隨着俄羅斯繼續在軍事上對烏克蘭加大力度，普京總統下令該國威懾力量——包括核武器——處於高度戒備狀態。與此同事俄羅斯和烏克蘭代表團會談正在與白羅斯接壤的邊界附近進行。

※烏克蘭要求「緊急」加入歐盟，並要求俄羅斯軍隊撤出該國。

※烏克蘭官員稱：該國情報表明白羅斯準備加入俄羅斯的軍事行動。

※西方情報官員表示，俄羅斯軍隊遇到「比預期更激烈的」抵抗，俄羅斯迄今未佔領任何烏克蘭主要城市。

※聯合國28日稱，逾500,000難民逃離烏克蘭前往鄰國。

2月28日重要事件：

2249 國際奧委員高層建議禁止俄羅斯及白羅斯參與所有國際賽事。

2247 烏克蘭總統辦公室顧問稱，俄烏談判當地時間2月28日下午繼續，幾分鐘之後開始第三輪。

2243 俄羅斯衛星通訊社28日稱，消息人士稱，俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯戈梅利州舉行的談判的人員正進行休息。烏克蘭總統顧問：與俄羅斯的談判仍在進行中。

烏克蘭總統辦公室表示，烏克蘭代表團在談判中要求俄軍撤出包括克里米亞和頓巴斯在內的全部烏克蘭領土。

2134 烏克蘭內政部表示，28日早上，俄軍對烏克蘭城市哈爾科夫進行火箭彈襲擊，造成數十人死亡，數百人受傷。

2125 俄烏談判仍在進行中。是次談判，烏克蘭代表團成員有烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、烏克蘭總統顧問波多利亞克及外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）等人。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）並未在談判團成員名單當中。

2058 俄衛網：俄羅斯對36個國家的航空公司實行限制，以回應多國禁飛令。

2048 俄羅斯國防部稱，俄方不是挑起敵對情況，而是在持續8年針對頓巴斯的戰爭發生後予以終結。

2030 美國禁止與俄羅斯央行進行交易。除了央行，還有財富基金以及該國財政部。

2024 普京在經濟會議上建議就西方「謊言帝國」對俄羅斯發起的制裁進行討論。

2023 據俄新社：德國政府稱，俄烏談判將很「複雜」，且有可能拖延。

2021 歐盟內政事務專員：到目前為止，已經有逾40萬人從烏克蘭抵達歐盟，預計達到數百萬人。

2020 法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）：七國集團29日舉行會議，討論對俄羅斯的最新制裁，和切斷SWIFT（銀行結算系統）與俄羅斯的聯繫。

2018 俄羅斯國防部發布消息稱，紹伊古向普京報告稱，戰略火箭兵、北方艦隊和太平洋艦隊、遠程航空兵以加強編制開始戰鬥值班。

2007 烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）以簡訊告訴英媒稱，烏克蘭已在與白羅斯的交界與俄羅斯代表已開始談判。

烏克蘭總統府較早時稱，烏方談判目標是立即停火，以及俄軍撤離烏克蘭。俄羅斯克里姆林宮則稱，不會在談判前公布其正式立場。

1912 半島電視台28日稱，俄羅斯外交部前副部長費多羅夫（Andrei Fedorov）表示，接下來幾天是俄國入侵烏克蘭的關鍵，普京最初的命令是「在3月2日前拿下勝利」。

他還稱，烏克蘭的抵抗與西方國家制裁比俄侵烏前預測的還要強，「正如我先前說過，拜託，我了解烏克蘭，沒有人會捧着鮮花喜迎俄軍。這是現實」。

1852 歐盟官員：歐盟預計很快就會收到烏克蘭的加入申請。