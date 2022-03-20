洗菜貼士｜西蘭花椰菜花點洗最乾淨？內行人教1招快速去農藥菜蟲

椰菜花（又稱花椰菜）的營養價值高、一年四季都買得到，是餐桌上常見的菜色。台灣農糧署指出，西蘭花常在保健蔬菜之列，西蘭花主要含有維他命A、維他命C，和鈣、磷、鐵、鈉等礦物質，其中維他命C的含量尤其豐富，營養成分齊全，遠遠高於其他同類蔬菜。



不過，由於椰菜花、西蘭花像樹叢一樣的外貌，時常會有小蟲藏在其中，難以清洗，日前就有一名網友在Facebook社團《家常菜》發文詢問，他表示「椰菜花好好吃，可是洗了、泡了、川燙過了，蟲蟲還是會有，有人可以分享方法讓蟲蟲都可以清掉嗎？」，貼文一出，便引發熱心網友回應，分享除蟲妙招。

西蘭花13大健康益處👇👇👇

+ 43

相關文章：西蘭花營養｜助抗癌控血糖緩衰老營養全方位 西蘭花13好處附食譜

有網友表示，自己慢慢挑有效，但缺點就是耗時「那個扒在菜上面的蟲，我有做過實驗，泡麵粉水，泡小蘇打粉，泡鹽水，泡醋水，泡溫水…都泡半小時，那個蟲還是緊緊的扒在菜上面，只能非常仔細檢查，切小朵，每朵都要用刀子撕去外皮，蟲只能用刀子把它挑掉」、「我也是切很小一朵，要不然真的是不知怎麼洗」、「我都是用最笨的方式：切成一小朵一小朵，仔細看，看到剃掉，不然就是紙巾擦掉 很費時又費工 」。

西蘭花椰菜花兩者有何差異？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：蔬菜冷知識｜西蘭花椰菜花拆解3大分別 冷藏前多做1步延長保鮮期

內行網友則分享更快速的除蟲小技巧，放入鹽水、小蘇打水、麵粉水中浸泡比較容易除蟲「整朵花椰菜（椰菜花），臉盆放鹽巴，水龍頭水打開，花椰菜泡進去蟲就會跑出來， 再切小朵川燙泡冷水 ，放冷凍可以保存一個月」、「我是小蘇打+鹽，整顆浸泡10分鐘後沖洗一次，一樣的方法再次掰開浸泡，最後用烤肉刷沖刷洗每個縫隙，完成」、「加鹽加麵粉，泡一下，再沖洗乾淨」、「Step 1：先將整株花椰菜沖洗乾淨後，切成小朵狀。Step 2：將花椰菜浸泡在清水中並再加入1小匙蘇打粉，因為泡水沒有氧氣，小蟲自然會浮出來，而小蘇打可以幫助農藥析出。 Step 3：花椰菜沖大量流水，完全洗淨。」不過，也有其他網友指出，這樣的方式主要適用於蟲還活著的時候，死掉的蟲就比較難用這個方式挑除了。

【同場加映】炒菜好處｜烚菜減70%維他命C？宜油煮15種蔬菜留住營養👇👇👇

+ 12

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：花椰菜怎麼洗最乾淨？內行人曝1神招快速有效，菜蟲、農藥保證不殘留】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」