俄羅斯外長指總統健康無恙 為普京已病死並用替身的MI6消息辟謠
撰文：聯合新聞網
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英國媒體報道，俄國總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）恐已經病逝，近期公開亮相的可能都是他的替身。
英國《鏡報》援引情報機構「軍情六處」（MI6）消息人士報道，俄國總統普京近來病得很重，可能已經死亡，但他的死訊可能會被掩蓋。
一位消息人士說：「普京病得很重，他去世後，他的死訊將被保密數禮拜，甚至數個月。」
編按：在俄烏局勢當下，外媒不時炒作普京身體狀況。俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5月29日已出面澄清上述傳聞，稱毫無跡象顯示普京健康有任何問題。他回答法國廣播公司TF1提問時說，「我認為理智的人不會從這個人（普京）身上看到某種疾病或病痛的跡象。」拉夫羅夫強調普京每天都出現在大眾面前：「你可以在屏幕上觀看他，閱讀和聆聽他的演講。」「散播（普京健康狀況不佳）謠言的人應該撫心自問自己的良心。」
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英國《每日星報》也報道說，由於克里姆林宮的親信急於掩蓋死訊來保住權力，近期的露面可能使用了替身。
有消息稱普京最近在媒體上的露面，很可能是事先錄好的，還有人猜測在9日紀念勝利日的閱兵式露面的普京，可能是他的替身。
現年69歲的普京近幾個月頻傳健康不斷惡化，臉部顯得浮腫，觀察人士懷疑他可能罹患了血癌。
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