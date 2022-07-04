丹麥商場槍擊案　疑犯作案前一刻　現場擎槍片曝光

丹麥首都哥本哈根當地3日爆發槍擊案，一名槍手在一家購物中心內開槍，導致3人死亡，多人受傷，其中有3名患者的傷勢嚴重。當地警方事後捕獲一名22歲的丹麥男子，而當地媒體也曝光了這名嫌犯在犯案前的身影。警方不排除這起槍擊案是「恐怖主義行為」事件，但目前未有跡象顯示有其他人參與了這次襲擊。



綜合外媒報道，剛在上周舉行環法自由車賽（Tour de France）的丹麥，上個周末仍沉浸在歡樂的氣氛之中，不料卻傳出這起震驚全國的攻擊事件。哥本哈根警方指出，他們在當地3日下午5點37分接到第一起報告，聲稱哥本哈根郊區最大的購物中心菲爾德（Field's）爆發了一宗槍擊案，導致一名40多歲的男子和兩名年輕男女死亡。

當地媒體公開了槍手的模糊照片與影像，只見穿着及膝短褲和背心的嫌犯，當時右手正拿著一把步槍在商場裡巡視。

（編按：丹麥警方總督察托馬森（Soeren Thomassen）說，稱疑犯有精神健康問題，沒跡象表明他有恐怖主義或種族主義的動機。

疑犯身份尚未公開，他將在當地時間周一接受法官的訊問。）

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拍到槍手身影的目擊者阿爾瓦茲尼（Mahdi Al-wazni）表示，「持槍的男子看起來極具攻擊性，口中唸唸有詞，但他看見我在拍他時，他突然就告訴我那把槍不是真的」；現場還有其他目擊者透露，槍手的身高約為1.8公尺。

持槍男子四處走動不久後，突然將手中的步槍指向一群民眾，毫無理由地就對他們開槍，嚇得其他人害怕地從商場裡跑了出來，而無法逃生的民眾則在商場內驚慌逃竄，還有人跑到廁所裡待了2個小時才敢出來。目擊者賀曼森（Laurits Hermansen）指出，他和家人在服裝店購物時，隔壁商店突然傳來了「3、4聲巨響」，嚇得他們趕緊躲了起來。

Purported video from #Copenhagen shows people running from an armed assailant in Field's shopping mall.



Several casualties feared.



Thoughts and prayers for the people of #Denmark. pic.twitter.com/tPNEKHt7sg — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) July 3, 2022

#Danish police confirmed that 3 people were killed with multiple injuries including three seriously wounded in Sunday's shooting at Field's shopping mall in #Copenhagen. The suspect was arrested. Motive under investigation.#Denmarkshooting pic.twitter.com/hoQzqreHnh — Media Warrior (@MediaWarriorY) July 4, 2022

當地督察托馬森（Søren Thomassen）證實，這起槍擊案已導致至少3人死亡，多人受傷，其中還有3人傷勢嚴重，不過他並未透露與案件相關的其他細節。他表示，警方在案件發生的11分鐘後就逮捕了一名22歲的「丹麥男子」，並已在西蘭大區（Zealand）展開大規模搜查行動，不過初步跡象顯示沒有其他槍手在現場。

托馬森拒絕就槍手的可能動機或是否知道槍手的身分發表評論，不過外媒指出，警方並不排除這起槍擊案與「恐怖主義行為」有關。報導稱，這是丹麥自2015年2月以來發生的最嚴重槍擊事件，而警方也下令取消英國男子團體1世代（One Direction）成員哈利史泰爾斯（Harry Styles）原定於當天晚上舉行的演場會。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】