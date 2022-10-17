土耳其希臘邊界發現92裸男　稱被迫脫至底褲都不剩　兩國隔空開火

希臘與土耳其邊界處近日出現92位幾乎全裸移民，其中身上更有瘀傷，對此聯合國難民署表示「深感痛心」，同時兩國也為此相互指責。



（編按：希臘移民部長米塔拉希（Notis Mitarachi）於15日在個人Twitter賬戶中發文、附上圖片，相中有逾20名裸男緊緊靠在一起，或站或坐。米塔拉希推文稱：「對我們今天在邊境救出92名移民，土耳其對他們做出的行為是文明的恥辱。我們希望安卡拉（土耳其政府）能夠調查這一事件並最終保護其與歐盟的邊界。」

土耳其總統府通訊局局長兼總統埃爾多安的發言人阿爾通（Fahrettin Altun）形容有關指控是毫無根據的。他說希臘的「假新聞機器」開工了。阿爾通稱，希臘移民部長賬戶發布的虛假內容是意圖使該國受懷疑。

聯合國16日發聲明作回應，稱其對在希臘和土耳其邊境發現近裸體的男移民深感痛心。）

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 15, 2022

BBC報道，希臘將責任歸咎於土耳其、稱其是「文明的恥辱」，土耳其方面則將鄰國的說法稱為「假新聞」，並指責其殘忍。

由於雙方互相指責，聯合國難民署呼籲進行調查，並表示「對令人震驚的報導和圖片深感痛心」。

歐盟邊境管理局（Frontex）官員進行的調查發現，這些移民14日來到土希邊境，他們乘坐橡皮艇橫過被視為土希邊界的埃夫羅斯河（Evros River），當局表示這些人隨後立即獲得衣服、食物和醫療等協助，Frontex表示這些人主要來自阿富汗和敘利亞。

（編按：英國《衛報》17日稱，那些移民告訴警察及Frontex的官員說，他們被土耳其迫逼，登上3輛開往邊境的車。他們作供稱，他們在上車前被迫脫光衣服。

Frontex發言人巴庫拉（Paulina Bakula）證實說，Frontex官員報告說，這些移民幾乎赤身裸體，其中一些人明顯受傷。）

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希臘民防部長西奧多里卡科斯（Takis Theodorikakos）最近在移民問題上指責土耳其「將非法移民工具化」，他在希臘電視台發表談話時聲稱「許多移民透露他們是被3輛土耳其軍車轉移到兩國邊界的河流中」。

希臘移民部長米塔拉希（Notis Mitarachi）則在Twitter中表示「土耳其對移民的待遇是文明的恥辱」。

▼希臘移民部長米塔拉希的帖文▼

Για το ντροπιαστικό συμβάν με τους 92 μετανάστες στον Έβρο η Τουρκία είναι σε δύσκολη θέση. Δυστυχώς έγιναν αντικείμενο εξευτελιστικής συμπεριφοράς. Ζήτησα & θα δω στη Νέα Υόρκη τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έχω ενημερώσει Κομισιόν & θα δείξω φωτογραφίες & βίντεο. pic.twitter.com/68KxZzafuC — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 17, 2022

雙方的說法針鋒相對，土耳其總統的高級助理還在社群媒體上表示「希臘的假新聞機器又開始工作了」，並稱這些指控是「徒勞和荒謬的」。

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幾天前一家歐盟機構洩露一份批評Frontex部份高級官員掩蓋希臘非法推回移民前往土耳其的報告。

2015年和2016年是希臘處在歐洲移民危機的最高峰，當時約有100萬民難民逃離敘利亞、伊拉克和阿富汗，並通過土耳其抵達希臘。

此後雖然人數有所下降，但希臘當局表示最近發現試圖通過土耳其陸地邊界和希臘島嶼抵達的人數又出現增加趨勢。

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