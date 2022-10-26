「世上最髒的人」60多年沒洗澡　洗後不久過世

伊朗有一名以「超過半世紀不洗澡」而被世界熟知的老翁於近日過世、享年94歲，他生前以腐爛動物屍體為食、全身上下因不洗澡而布滿污垢，更一度引發國際媒體關注。



伊朗官方媒體IRNA報道，這位「世界上最髒的人」名叫「阿穆哈吉」（Amou Haji）、他23日在伊朗南部去世。

Meet Amou Haji, an 83-year-old Iranianwho hasn't bathed in 65 years . Amou attributes his health to his filthy lifestyle . He is completely nomadic and sleeps in a hole . pic.twitter.com/W4QCOKFGUj — ☢️𝕋𝕙𝕖 𝕎𝕒ϟ𝕥𝕖𝕝𝕒𝕟𝕕 𝔸𝕔𝕠𝕝𝕪𝕥𝕖☢️ (@SonOfShoko) October 25, 2022

據當地媒體報道，哈吉全身布滿灰黑的污垢、60多年來從未用過水或肥皂洗澡，當地村民們透露哈吉「年輕時曾經歷過情緒挫折，導致他拒絕洗手」。

由於相當特別，哈吉2014年被「德黑蘭時報」報道才讓國際知道這位「世界上最髒的人」。

據悉，哈吉會沿着公路尋找遭到路殺的動物屍體來充飢、吸的煙斗內裝的更是動物糞便，而且原本一直離群索居的哈吉直到今年初才住進人造棚屋內。

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值得注意的是，哈吉先前認為洗澡「會讓他生病」，根據IRNA報道，數個月前當地村民首次成功說服哈吉洗澡。

此外，哈吉死後、非官方的「不洗澡記錄」可能會傳給一位印度人「凱拉許」（Kailash“Kalau”Singh），不過他目前「只有」30多年沒有洗澡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】