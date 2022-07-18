英國王室爆料新書拋震撼彈　驚揭梅根嫁哈里前早就成為王室眼中釘

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）和王室之間鬧得不可開交，就算6月初兩人帶着兒女返回英國出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的即位70周年「白金禧」慶祝活動，彼此依舊沒有多大改善，兩人不但在某場活動中被民眾以顯著的噓聲「問候」，連座位也被安排在離哈里的兄嫂威廉王子（Prince William）、凱特（Kate Middleton）有一段距離之處，似乎是刻意被「流放邊疆」。



外界始終不理解到底為何本來受到王室認可、也被祝福的感情，結婚之後竟然變成哈里王子想帶着梅根離開，以至於現在弄得水火不容？

近期即將推出的新書《復仇——梅根、哈里與溫莎王族之間的戰爭》（Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors），揭露不少過去隱藏在公眾眼光之下的真相，作者湯姆鮑爾指梅根從登上《名利場》（Vanity Fair）雜誌封面、承認與哈里之間的交往開始，就已經讓王室反感，婚後裂痕愈來愈深。

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《復仇》一書中透露梅根最早接受《名利場》雜誌專訪、還確定要成為封面人物時，其實相當興奮與期待，畢竟在荷里活打滾好幾年，這絕對是個里程碑，向來不愛張揚的英王室，耳提面命她迴避類似種族、政治議題，或是與哈里的戀情等等敏感話題，偏偏該雜誌高層看上的就是她「英國王子女友」的身分，其他都沒興趣處理。

梅根當時還在演出影集《金裝律師》（Suits），巴望着能聊該劇播出滿百集，以及她在慈善事業上的貢獻和行動， 與哈里的那一段本來只是想一句話帶過，免得已經再三叮囑她的英國王室覺得她明知故犯。

無奈《名利場》的高層坦言，根本從來沒聽過《金裝律師》或是她梅根的名字，會願意把她作為封面專訪，當然是看在她與哈里的關係上。梅根知情之後從開心轉為憤怒，要求《名利場》修正，《名利場》卻沒有照辦，報道刊出後，英國王室也不滿，埋下了往後不和的種子。

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