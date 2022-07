英國王室爆料新書拋震撼彈　驚揭梅根嫁哈里前早就成為王室眼中釘

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)和王室之間鬧得不可開交,就算6月初兩人帶着兒女返回英國出席英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的即位70周年「白金禧」慶祝活動,彼此依舊沒有多大改善,兩人不但在某場活動中被民眾以顯著的噓聲「問候」,連座位也被安排在離哈里的兄嫂威廉王子(Prince William)、凱特(Kate Middleton)有一段距離之處,似乎是刻意被「流放邊疆」。



外界始終不理解到底為何本來受到王室認可、也被祝福的感情,結婚之後竟然變成哈里王子想帶着梅根離開,以至於現在弄得水火不容?

近期即將推出的新書《復仇——梅根、哈里與溫莎王族之間的戰爭》(Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors),揭露不少過去隱藏在公眾眼光之下的真相,作者湯姆鮑爾指梅根從登上《名利場》(Vanity Fair)雜誌封面、承認與哈里之間的交往開始,就已經讓王室反感,婚後裂痕愈來愈深。

《復仇》一書中透露梅根最早接受《名利場》雜誌專訪、還確定要成為封面人物時,其實相當興奮與期待,畢竟在荷里活打滾好幾年,這絕對是個里程碑,向來不愛張揚的英王室,耳提面命她迴避類似種族、政治議題,或是與哈里的戀情等等敏感話題,偏偏該雜誌高層看上的就是她「英國王子女友」的身分,其他都沒興趣處理。

梅根當時還在演出影集《金裝律師》(Suits),巴望着能聊該劇播出滿百集,以及她在慈善事業上的貢獻和行動, 與哈里的那一段本來只是想一句話帶過,免得已經再三叮囑她的英國王室覺得她明知故犯。

無奈《名利場》的高層坦言,根本從來沒聽過《金裝律師》或是她梅根的名字,會願意把她作為封面專訪,當然是看在她與哈里的關係上。梅根知情之後從開心轉為憤怒,要求《名利場》修正,《名利場》卻沒有照辦,報道刊出後,英國王室也不滿,埋下了往後不和的種子。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】