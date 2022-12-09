Nick Carter被指控21年前性侵未成年歌迷　發聲明否認

2023年將赴台灣開唱的美國知名男團Backstreet Boys，成員Nick Carter剛經歷喪弟之痛，近日又驚傳性醜聞纏身。一名39歲女子於12月8日舉行記者會，指控Nick於2001年，在巡演巴士上性侵當時未成年的她，將提起訴訟。



《紐約郵報》報道，露絲（Shannon Shay Ruth）有自閉症與腦性麻痺，她表示，當她於2001年2月到華盛頓州的塔科馬（TACOMA）參加Backstreet Boys的演唱會時，Nick Carter邀請她到巡演巴士後，疑似給她摻了酒精的飲料並對她性侵。露絲表示，她在事件發生後感到痛苦、困惑、沮喪、羞恥，還被傳染人類乳突病毒（HPV），而Nick Carter事後卻對她百般威脅與謾罵，要求她封口。

露絲指出，雖然她是自閉症患者，且罹患腦性麻痺，但這都比不上Nick的所作所為，對她人生帶來的影響。露絲的律師博思科維奇（Mark J. Boskovich）則透露，有3名不透露姓名的婦女，一同列入聯合訴訟。

代表律師：虛假指控

對此，一名知情人士告訴美媒《TMZ》，Nick否認犯行，稱對方指控不實，他目前正專注於他的家庭，以及哀悼他弟弟亞倫卡特（Aaron Carter）之死。Backstreet Boys的律師霍爾茲（Michael Holtz）隨後發表聲明，稱露絲這些年來持續遭到操控，對Nick Carter做出虛假指控，認為對方的行為是一種「宣傳噱頭」。

事實上，這並非Nick Carter首度面臨性侵指控。偶像出身的38歲女星梅麗莎舒曼（Melissa Schuman），曾於2017年表示在2003年遭到Nick性侵。洛杉磯郡地區檢察官辦公室於2018年宣佈，由於訴訟時效已於2013年到期，不會向Nick提起訴訟。

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