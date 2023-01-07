俄羅斯情侶闖全球第2高樓　為登頂躲箱廿小時　過熱脫水全裸降溫

俄羅斯女子Angela Nikolau熱愛登頂攀登運動，她日前與男友潛入馬來西亞尚未開放的世界第2高樓Merdeka 118挑戰攻頂，途中一度受困，悶熱的她只好全身赤裸躺在水泥地上降溫，為躲避工人耳目，甚至躲在混凝土箱子中長達20多個小時，最終耗時30多個小時終於登頂。



根據《The Star》報道指出，Angela與男友平時喜歡攀登各國摩天大樓，兩人近日闖入馬來西亞「Merdeka 118」，然而該樓並未對外開放，他們先在大樓附近租房，花費幾週的時間勘查地形。

俄羅斯女子 Angela Nikolau 登上世界第2高樓Merdeka 118的驚險過程。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Angela在開始攀登時，還戴上眼睛、穿上建築工人制服、背着15公斤重的背包，以利混入工人群中，她表示，跑了32層後體溫過高，只好全身赤裸躺在水泥地上降溫，並喝光所有的水，她也在Twitter上發文指出，自己差點被其他工人發現，因此還躲在一個混凝土箱子中長達20多小時的時間。

Angela說，她沒有食物、沒有水，甚至也不能哭，因為擔心啜泣聲被工人發現，將兩人移送法辦，直到3小時後，工人們終於休息，他們才繼續登頂之旅，最終花了超過30小時的時間完成登頂。

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然而Angela與男友此舉已違反當地法律，網友紛紛抨擊他們，要求當局介入，認為兩人明顯是非法入侵，警方也已展開行動。Angela事後已在網上道歉，強調「爬樓行為不是要冒犯馬來西亞人，只是為了藝術，途中也沒有破壞任何建物」。

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