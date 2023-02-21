Jeff Koons貴價《氣球狗》美國展出遭不慎摔破　事發原因陷羅生門

被譽為當代「普普藝術之王」的傑夫．昆斯（Jeff Koons）最為人所知的作品就是色彩繽紛的《氣球狗》（Balloon Dog）。



不過近期卻發生一座價值4萬2000美元（約32.7萬港元）的藍色氣球狗在邁阿密展出時，被現場的賓客意外打破，展品被摔碎成碎片的畫面也跟着曝光。

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綜合美國《有線新聞網絡》（CNN），《英國廣播公司》（BBC）報道，這座尺寸40 x 48 x 16 厘米的藍色瓷製《氣球狗》雕塑是昆斯於2021年完成的作品，近期被放在美國邁阿密的「Bel-Air Fine」畫廊展出。

沒想到一名女收藏家在看展期間，不慎踢到擺放展品的底座，導致「氣球狗」掉地上摔成碎片。

負責管理該展區的經理博艾羅（Cédric Boero）坦言，「看到如此具有標誌性的作品被毀，當然很心碎」，但他透露肇事的女收藏家「不是故意破壞」，而且從頭到尾都沒有用手觸摸展品，由於當時現場有相當多人，「她無意間踢到底座，讓雕塑倒下來」。

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不過，當地藝術家加姆森（Stephen Gamson）接受《邁阿密先驅報》（Miami Herald）訪問時指出，事發當下他正在欣賞這座雕塑，結果看到一位老婦人用手指敲了敲雕塑，導致它從底座上掉了下來。雙方說法矛盾，也讓事發原因陷入羅生門。

所幸展品本身有保險，目前已經被收起來等待專家進行評估，另外也傳出有不少人提出想購買這些碎片回去收藏。

報道指出，「氣球動物模型」是昆斯最知名的創作系列，他在1986年創作的《兔子》氣球模型在2019年於紐約以9100萬美元的驚人天價拍出，6年前的《橘色氣球狗》則是以5840萬美元的價格售出。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】