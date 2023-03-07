稱受攝理教主鄭明析洗腦性侵　葉萱流淚自白：由受害人變加害者

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）揭露韓國4名邪教教主的故事，首三集《JMS，神的新娘》講述攝理教教主鄭明析（정명석）。藝人方力申的女友葉萱（Maple）在片中聲淚俱下指控鄭性侵犯她。她也在片中自白加入邪教的經過，以及如何取得教主侵犯她的證據。



葉萱2012年入教，成為教主所愛的「學生」。她在2018年11月至2021年9月遭他虐待和洗腦，2022年逃離教派並揭發他的罪行。

她在片中表示，高中時在一個商場被教徒搭訕。之後其中一人找上她。當時她在校內被人欺凌、父母不和，她為之抑鬱。那時她聯絡一名教徒，問她關於生命的意義。教徒向她介紹鄭明析與攝理教。

鄭2009年因性侵女教徒入獄時，有教友說服葉將其照片寄給身在獄中的他。韓國新聞網站Newsnjoy於3月5日稱，鄭曾稱服刑期間也會收到不同女性身穿裙子、比堅尼、或裸體拍攝的照片。在他憑照片「選妃」後，教會將安排他喜歡的女子到監獄探望他。

鄭10年刑滿出獄，與此同，時葉因天生一副好歌喉被安排在大型表演中演唱。有時表演時間過長令人疲倦不堪，她要求不要讓她再唱了，於是教會中人讓她擔任新聞主播。

Netflix推出以韓國邪教為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》介紹4名邪教教主，首三集主講基督教福音宣教會（又稱攝理教）教主鄭明析（정명석，右）。香港藝人方力申女友葉萱Maple（左）勇敢挺身指控鄭明析性侵犯，其後愈多媒體報道他曾涉嫌性侵多地、包括台灣的女教徒。（Netflix紀錄片截圖）

身陷狼窟 設計取證

她後來以韓文名鄭秀晶出現在主播台，這名字也是教主為她起的。身在教會的十年中，葉扮演過多個角色。 她當過模特兒，從事一些傳教工作，還曾擔任過牧師。

一名鄭的親信須離開首爾，葉因此被要求與鄭待在一起，地點是他的住所——在攝理教中，這不是人人都有的「殊榮」。她的噩夢由此展開。

她當晚便遭鄭性侵犯。他對葉笑說，這是神給她他的愛，而她不能告訴她的父親，因他不會明白。她被侵犯後感到迷惘，曾向鄭的親信說及此事，但她說服她稱，這是鄭喜愛她的表現。

葉之後再被邀到他的住所。她被洗腦到一個地步時，認為被他侵犯是正常的。她的表現就如其他「前人」一樣，甚至容許鄭在她面前侵犯其他女子。

「醒過來的」葉萱後來與人商議並決定逃走。她對教會說已有1年沒見父母，很想念他們，以及很想見他們。她又保證很快會回來。同日她接種新冠疫苗後發高燒，鄭卻再來「探望」她，對她性侵多一次才讓她回港。她悄悄將兩人當時的對話錄下來，最終成為指證鄭的證據。

她在2022年3月16日回到韓國出席記者會，將攝理教和鄭明析的一切公諸於世。

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她在紀錄片提及一名來自澳洲的受害者。葉稱明知她也將會落入鄭明析魔爪，卻仍告訴她「沒關係，不要緊」——這讓葉萱從原本的受害者變成加害者，她至今仍為此非常痛苦。

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