稱受攝理教主鄭明析洗腦性侵　葉萱流淚自白：由受害人變加害者

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭露韓國4名邪教教主的故事,首三集《JMS,神的新娘》講述攝理教教主鄭明析(정명석)。藝人方力申的女友葉萱(Maple)在片中聲淚俱下指控鄭性侵犯她。她也在片中自白加入邪教的經過,以及如何取得教主侵犯她的證據。



葉萱2012年入教,成為教主所愛的「學生」。她在2018年11月至2021年9月遭他虐待和洗腦,2022年逃離教派並揭發他的罪行。

她在片中表示,高中時在一個商場被教徒搭訕。之後其中一人找上她。當時她在校內被人欺凌、父母不和,她為之抑鬱。那時她聯絡一名教徒,問她關於生命的意義。教徒向她介紹鄭明析與攝理教。

鄭2009年因性侵女教徒入獄時,有教友說服葉將其照片寄給身在獄中的他。韓國新聞網站Newsnjoy於3月5日稱,鄭曾稱服刑期間也會收到不同女性身穿裙子、比堅尼、或裸體拍攝的照片。在他憑照片「選妃」後,教會將安排他喜歡的女子到監獄探望他。

鄭10年刑滿出獄,與此同,時葉因天生一副好歌喉被安排在大型表演中演唱。有時表演時間過長令人疲倦不堪,她要求不要讓她再唱了,於是教會中人讓她擔任新聞主播。

Netflix推出以韓國邪教為主題的紀錄片《以神之名:信仰的背叛》介紹4名邪教教主,首三集主講基督教福音宣教會(又稱攝理教)教主鄭明析(정명석,右)。香港藝人方力申女友葉萱Maple(左)勇敢挺身指控鄭明析性侵犯,其後愈多媒體報道他曾涉嫌性侵多地、包括台灣的女教徒。(Netflix紀錄片截圖)

身陷狼窟 設計取證

她後來以韓文名鄭秀晶出現在主播台,這名字也是教主為她起的。身在教會的十年中,葉扮演過多個角色。 她當過模特兒,從事一些傳教工作,還曾擔任過牧師。

一名鄭的親信須離開首爾,葉因此被要求與鄭待在一起,地點是他的住所——在攝理教中,這不是人人都有的「殊榮」。她的噩夢由此展開。

她當晚便遭鄭性侵犯。他對葉笑說,這是神給她他的愛,而她不能告訴她的父親,因他不會明白。她被侵犯後感到迷惘,曾向鄭的親信說及此事,但她說服她稱,這是鄭喜愛她的表現。

葉之後再被邀到他的住所。她被洗腦到一個地步時,認為被他侵犯是正常的。她的表現就如其他「前人」一樣,甚至容許鄭在她面前侵犯其他女子。

「醒過來的」葉萱後來與人商議並決定逃走。她對教會說已有1年沒見父母,很想念他們,以及很想見他們。她又保證很快會回來。同日她接種新冠疫苗後發高燒,鄭卻再來「探望」她,對她性侵多一次才讓她回港。她悄悄將兩人當時的對話錄下來,最終成為指證鄭的證據。

她在2022年3月16日回到韓國出席記者會,將攝理教和鄭明析的一切公諸於世。

她在紀錄片提及一名來自澳洲的受害者。葉稱明知她也將會落入鄭明析魔爪,卻仍告訴她「沒關係,不要緊」——這讓葉萱從原本的受害者變成加害者,她至今仍為此非常痛苦。

