以神之名｜鄭明析又老又不帥　卻能騙破百少女上當？網民點出關鍵

【以神之名／方力申女友葉萱／Maple Yip／攝理教教主鄭明析】韓國攝理教教主鄭明析（정명석）被揭長年性侵女信徒，就連香港、台灣也出現受害者。對此，就有網友好奇，明明這名教主不帥，怎麼還是有一堆女生上當？有人就指出，許多教主的共通點就是「善於利用人性」，再加上宗教的催化，才會有這麼多人受騙。



【你可能感興趣】JMS攝理教教主鄭明析言論超變態……點圖放大了解他的「偉論」👇👇👇

+ 5

一名網友在「PTT」發文表示，南韓邪教教主長得也沒很帥，女生一般也不太可能接受多人運動，理應不會有那麼多人上當，但現實是教主女大生吃不完，「請問他到底是怎麼辦到的」？

【相關圖輯】方力申女友葉萱淚揭攝理教荒淫內幕 韓國4大邪教原來咁得人驚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 41

話題曝光後，許多人紛紛說，「我也好奇邪教主到底如何洗腦的，真的很厲害」、「我看了也嚇死，到底怎麼洗腦的」、「因為教主有錢、有名、有權吧」、「教主是高地位，與高地位的人有關係是榮耀」、「這種權力有人迷戀也是不可思議，教主能幹嘛，講一堆屁話」。

【圖輯】方力申新歡葉萱（Maple Yip）提被性侵經歷即爆喊！（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 8

而有鄉民就點出關鍵，「教主的共通點都在善於利用人性，是天下最卑劣的手法」、「權力是最有效的春藥」、「宗教不能用常理推斷」、「影片裡受害女性大多是未出社會或剛出社會沒經濟基礎的」、「人不帥比較容易放低戒心吧？他不是都找大學生或大學以下的女學生？」

【相關圖輯】地獄公使｜韓國6大邪教恐怖事 教主帶數十信徒歸天最令人痛心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 46

延伸閱讀：

結婚15年爆婚變！李愛綺認「尪提離婚」火大轟：他要毀了我

【本文獲「TVBS」授權轉載。】