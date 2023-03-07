以神之名｜鄭明析又老又不帥 卻能騙破百少女上當？網民點出關鍵
【以神之名／方力申女友葉萱／Maple Yip／攝理教教主鄭明析】韓國攝理教教主鄭明析（정명석）被揭長年性侵女信徒，就連香港、台灣也出現受害者。對此，就有網友好奇，明明這名教主不帥，怎麼還是有一堆女生上當？有人就指出，許多教主的共通點就是「善於利用人性」，再加上宗教的催化，才會有這麼多人受騙。
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一名網友在「PTT」發文表示，南韓邪教教主長得也沒很帥，女生一般也不太可能接受多人運動，理應不會有那麼多人上當，但現實是教主女大生吃不完，「請問他到底是怎麼辦到的」？
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話題曝光後，許多人紛紛說，「我也好奇邪教主到底如何洗腦的，真的很厲害」、「我看了也嚇死，到底怎麼洗腦的」、「因為教主有錢、有名、有權吧」、「教主是高地位，與高地位的人有關係是榮耀」、「這種權力有人迷戀也是不可思議，教主能幹嘛，講一堆屁話」。
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而有鄉民就點出關鍵，「教主的共通點都在善於利用人性，是天下最卑劣的手法」、「權力是最有效的春藥」、「宗教不能用常理推斷」、「影片裡受害女性大多是未出社會或剛出社會沒經濟基礎的」、「人不帥比較容易放低戒心吧？他不是都找大學生或大學以下的女學生？」
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攝理教是什麼？
韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。原來早前曾入稟韓國法院禁制Netflix的節目播放，但最後被駁回，相關節目詳情請看。紀錄片中亦曝光了5名裸女服侍鄭明析洗澡的片段。早前再有自稱攝理教徒的家人，大爆攝理教內幕(詳情請看)。
鄭明析是誰？
現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，而在入獄期間原來繼續與教徒聯繫調情(方法詳情請看)，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒，受害人包括方力申女友葉萱Maple。除了攝理教，至少8個韓國邪教曾致駭人聽聞的事發生。