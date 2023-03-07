以神之名｜傳鄭明析「一日百人斬」見女信徒喪命竟嘆：還沒有用到

【以神之名／方力申女友葉萱／Maple Yip／攝理教教主鄭明析】近日Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》上架，在揭秘韓國4大邪教的同時引起軒然大波，作為首集主角的攝理教教主鄭明析（又作鄭明錫，정명석）遭踢爆邪惡罪行；其中包括把教會當個人後宮，以神之名包裝、染指遍及全亞洲的女信徒，離譜行徑讓觀看眾人無不驚詫至極。



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根據《CTWANT》報導，鄭明析於1982年正式創立「愛天宣教會（即日後攝理教前身）」，隨即展開其荒唐行徑，自稱再臨救世主的他要求部分女信徒一生不可結婚且「把教主當新郎愛戴」；而據悉鄭明析曾在一天內睡遍百人，而大部分受害者都是自願接受「神的榮耀」。

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讓女信徒為其獻身的鄭明析，更被爆出過往有次電視正播報火災事故，在得知有女學生因此不幸命喪火窟後，鄭明析的第一反應並非為罹難者及悲劇事故悼念、而是感嘆有夠可惜，為自己「還沒有用到」深感扼腕。以宗教名義性侵女教徒的他，更將魔爪伸向澳洲、香港、大陸，甚至台灣等地。

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而因涉嫌性侵的鄭明析也在逃亡多年後，於2007年於北京被拘捕，並在隔年（2008）被引渡回韓國後，經過一、二審宣判10年刑期，經上訴遭駁回定讞；而於2018刑滿出獄的他則在去年（2022）的10月再因性侵教友於韓國境內落網，據悉目前77歲的他人在大田監獄拘留所，也因在台涉性侵罪，因傳喚未到案而遭到台灣檢察單位依妨害性自主罪通緝。

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