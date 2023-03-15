美媒：Signature銀行倒閉前正接受刑事調查

知情人士透露，紐約簽名銀行（Signature Bank）遭州監管機構以「系統性風險」為由關閉前，美國檢察官正在對其展開刑事調查。



彭博社星期三（3月15日）報道，知情人說，簽名銀行倒閉前，美國司法部在華盛頓和曼哈頓的調查人員正在審查該銀行是否採取了必要措施檢測客戶的潛在洗錢行為，例如仔細審查開戶者信息和監測交易的犯罪跡象。

據了解，美國證券交易委員會（SEC）也在對簽名銀行展開調查。這宗調查或在沒有進一步行動的情況下結束，銀行及工作人員也未被控。

在這份報告發布前，紐約金融監管機構曾表明，關閉簽名銀行的決定「與加密貨幣無關」，而是在矽谷銀行倒閉後，由「該銀行領導層的重大信任危機」導致。

美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）拒絕對這一報告置評；SEC、美國司法部和簽名銀行則尚未作出回應。

此外，一名紐約官員稱，在監管機構對簽名銀行管理層失去信心，外加儲戶出走後，政府才選擇接管銀行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

