普京突然越境深入烏克蘭　「閃訪」克里米亞戰區後返俄

俄羅斯克里姆林宮3月19日稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）在毫無預兆的情況下突然越境到烏克蘭東部地區馬里烏波爾（Mariupol）進行工作訪問。



俄羅斯此前未有預告普京前往克里米亞和馬里烏波爾的行程。

根據俄羅斯衛星通訊社及塔斯社（Tass），克里姆林宮新聞處稱，普京乘坐直升機飛往馬里烏波爾，參觀市內某些設施並與當地居民進行交談。

普京應其中一個家庭邀請前往他們家中， 又駕車在城市的幾個街區轉了一圈，參觀遊艇俱樂部附近的馬里烏波爾海岸線、劇院大樓等地。

克里姆林宮說，俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）向普京詳細報告該市及其周邊地區的建設和修復工作進展，「兩人特別討論新住宅區、社會和教育設施、住房和公用事業基礎設施及醫療機構的建設」。

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普京18日突訪克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol），紀念俄羅斯吞併克里米亞9週年。

塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram發文表示，普京是親自駕車抵達塞瓦斯托波爾，又指事件是一個驚喜，本來是透過視像會議向普京報告，如今總統親自抵達，他指普京善於給人驚喜。

俄軍在戰爭之初便圍攻馬里烏波爾，但烏軍拒絕投降，雙方交戰至同年5月，俄國防部宣布俄軍已完全控制烏克蘭馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）的地下設施。

閃訪後返抵俄

俄衛網稍後引述克里姆林宮新聞處稱，普京閃電式訪烏後，已返回俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov-na-Donu）參與特別軍事行動指揮部會議，聽取俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）及其他軍官報告。