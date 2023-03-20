習近平訪俄．持續更新｜今訪莫斯科晤普京　外媒：烏克蘭密切關注

中國國家主席習近平3月20日起對俄羅斯展開為期3日的國事訪問，期間會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，雙方將簽署重要聯合文件。本文會不斷更新這次中俄領導人會晤的最新消息。



【14:50】法媒引述一位匿名烏克蘭官員報道，烏克蘭密切關注習近平這次訪俄，官員指「對我們來說，極為重要的是中國維持其堅定不移尊重其他國家領土完整的政策。」

文章指由於事件屬敏感議題，烏方官員不願公開評論。

▼習近平與普京2022年會面的圖片▼

訪俄前夕撰文

【14:44】習近平訪俄前夕，20日在《俄羅斯報》及俄新社網站發表題為「踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章」的署名文章，強調中國在烏克蘭危機上秉持客觀公正立場，積極勸和促談，相信只要各方堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。

《人民日報》20日也刊出俄羅斯總統普京的署名文章《俄羅斯和中國——面向未來的夥伴關係》。文章指，此次訪問證明中俄始終建立在互信、尊重彼此主權和利益的基礎上，兩國元首會談將為雙邊各方面協作注入新的強大動力。

習近平何時見普京？

根據克里姆林宮17日向傳媒講述的安排，習近平20日下午會一對一會晤普京，共進「非正式晚餐」，21日舉行中俄正式會談，多位俄國高官如防長紹伊古（Sergei Shoigu）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也會參與。

在習近平訪俄期間，中俄會簽署兩份重要聯合文件。普京與習近平會談後也將向媒體發聲明。

這次是習近平本月連任中國國家主席後首次外訪，也是習近平第九次以中國國家主席身份到訪俄羅斯。