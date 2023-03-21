習近平訪俄｜白宮冀習近平向普京施壓 以結束俄烏戰事
撰文：蕭通
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中國國家主席習近平對俄羅斯展開國事訪問之際，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）3月20日呼籲，習近平應向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）施壓，以結束俄羅斯對烏克蘭的戰事。
柯比表示，美國對習近平訪俄之行表示關注，美方鼓勵他直接敦促普京尊重烏克蘭主權和領土完整的必要性，強調世界和中國的鄰近國家都肯定密切關注。他又稱，習近平應與烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelenskiy）對話，討論戰爭對烏克蘭的影響。
柯比又指，中俄長期對美國的全球領導地位不滿，兩國關係似乎是一種「權宜婚姻」（a marriage of convenience），而不是建基於友好之上。
另外，針對習近平訪俄，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）20日表示，中國需要注意烏克蘭戰爭的利害關係，以及普京是站在「歷史錯誤的一邊」。她直言，不預期習近平將在莫斯科說甚麼或做甚麼，但俄羅斯侵烏是對國際秩序的強烈挑戰，中國領導層需要了解此利害關係。
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中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此訪是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
地區安全、中俄貿易、中俄基建、金磚國家、新的金融支付系統，以及備受國際社會注視的俄烏戰爭。