習近平訪俄｜白宮冀習近平向普京施壓　以結束俄烏戰事

中國國家主席習近平對俄羅斯展開國事訪問之際，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）3月20日呼籲，習近平應向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）施壓，以結束俄羅斯對烏克蘭的戰事。



柯比表示，美國對習近平訪俄之行表示關注，美方鼓勵他直接敦促普京尊重烏克蘭主權和領土完整的必要性，強調世界和中國的鄰近國家都肯定密切關注。他又稱，習近平應與烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelenskiy）對話，討論戰爭對烏克蘭的影響。

柯比又指，中俄長期對美國的全球領導地位不滿，兩國關係似乎是一種「權宜婚姻」（a marriage of convenience），而不是建基於友好之上。

另外，針對習近平訪俄，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）20日表示，中國需要注意烏克蘭戰爭的利害關係，以及普京是站在「歷史錯誤的一邊」。她直言，不預期習近平將在莫斯科說甚麼或做甚麼，但俄羅斯侵烏是對國際秩序的強烈挑戰，中國領導層需要了解此利害關係。