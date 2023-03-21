習近平訪俄︱普京將討論中方「解決烏克蘭危機」12點立場
中國國家主席習近平3月20日對俄羅斯展開國事訪問，下午抵達後與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在克里姆林宮會面近4個半小時，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。習近平重申，中方願在解決烏克蘭問題上發揮建設性作用，並指大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。
新華社報道，習近平在會面時強調，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平台的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。
普京熱烈歡迎習近平對俄羅斯進行國事訪問，對習近平連任中國國家主席再次表示熱烈祝賀。普京表示，過去十年來，中國各方面發展都取得令世人矚目的偉大成就，這歸功於習近平主席的卓越領導，並堅信在習近平主席堅強領導下，中國必將繼續發展繁榮。
雙方並就烏克蘭問題深入交換意見。習近平表示，中方不久前專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。中方認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。
普京表示，俄方讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義。俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的12點立場文件(《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》)，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。
兩國元首表示，期待21日再次會談，規劃未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？