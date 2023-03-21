習近平訪俄︱習近平會見普京　主張勸和促談解決烏克蘭問題

中國國家主席習近平3月20日對俄羅斯展開國事訪問，下午抵達後與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在克里姆林宮會面近4個半小時，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。習近平重申，中方願在解決烏克蘭問題上發揮建設性作用，並指大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。



新華社報道，習近平在會面時強調，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平台的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。

普京熱烈歡迎習近平對俄羅斯進行國事訪問，對習近平連任中國國家主席再次表示熱烈祝賀。普京表示，過去十年來，中國各方面發展都取得令世人矚目的偉大成就，這歸功於習近平主席的卓越領導，並堅信在習近平主席堅強領導下，中國必將繼續發展繁榮。

雙方並就烏克蘭問題深入交換意見。習近平表示，中方不久前專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。中方認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

普京表示，俄方讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義。俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

兩國元首表示，期待21日再次會談，規劃未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖。