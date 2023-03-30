巴西女遭毒販痛毆「封入墳墓」生葬 得醒目從業員發現撿回一命
撰文：ETtoday
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巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）發生駭人事件，殯葬業者28日在公墓挖掘時，發現一處墳墓似乎剛剛才被密封起來，附近還有新鮮血跡，趕緊通報當局。
警方到場後，竟從裏頭救出一名活生生的女子，此人身受重傷，全身滿是灰白塵土，估計被活埋至少10小時。
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G1等巴西媒體報道，殯葬業者發現一處墳墓才剛使用磚頭和水泥密封，加上一片不祥的血跡，立刻察覺事態不對勁。36歲受害女子聽見警方到場後，用盡力量大聲呼救，終於順利脫困。她的頭部嚴重受創，被緊急送往加護病房，幸好治療後沒有大礙。
受害女子表示，她被2名蒙面男子帶往公墓，遭受一陣痛毆後，活活埋入墳墓裏。她遭他們如此對待，是因自己替對方保管毒品與槍械不小心「放錯位置」。
憲兵中尉莫雷拉（Ely Dias Moreira）表示，受害女子被活埋的時間應該介在27日晚間10時至28日凌晨2時，「時程可能是個線索。」儘管當局已經確定2名嫌犯身份，但目前仍在追捕中。
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