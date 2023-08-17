有片｜76歲華裔老婦洛杉磯遇劫慘遭拖行30呎　全身多處受傷

美國加州洛杉磯縣一個亞裔社區發生令人心寒的搶劫案，一名75歲華裔老婦光天化日下在銀行外遇劫，遭非裔賊人當街拖行30呎。有目擊者拍下歹徒犯案過程，形容事件恐怖。



警方指出，案發於14日上午11時許，地點為哈仙達崗（Hacienda Heights ）新天地廣場（Xintiandi Plaza）的美國銀行（Bank of America）門外。受害人剛剛離開銀行，在前往停車場期間，疑犯突然跑到她身邊，一手抓住受害人的手臂，再強搶其手袋。老婦奮力反抗，緊緊抓著手袋不願鬆手。

但歹徒也無意放棄，而是殘忍地將受害者拖行約30呎。受害人高喊救命，引起其他人注意。有好心人跑了過來，試圖阻止歹徒。此時匪徒亦成功搶得手袋，隨即逃離現場。警方表示，受害人在襲擊中多處擦傷及瘀傷，目前正在康復中，疑犯仍然在逃。

據指出，哈仙達崗是亞裔的聚居地，平均房價為100萬美元。當地華人表示，對今次事件感到憤怒，但並不感到驚訝，稱該停車場並非第一次發生類似事情，不少人都擔心成為下一個受害者，並認為有賊人看準亞裔下手。

有居住當地數年的華人稱，該社區原本治安不錯，但現在已經改變。部份居民表示，正在改變自己的生活習慣，包括避免單獨前往提款，並保持留意身邊有否陌生人。