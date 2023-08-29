澳洲女子大腦內驚現8cm活蟲　醫生：疑因常吃一食物遭寄生

澳洲一名64歲女子因為反覆出現腹痛、發燒等症狀長達數周，到坎培拉（Canberra）就醫時，腦部掃描意外發現異狀。



結果醫生手術從大腦中取出一條活的寄生蟲，長度約為8厘米長，取出時還在蠕動。

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當地媒體報道，這名婦女因為長達好幾周出現腹痛、腹瀉、乾咳、發燒和盜汗等症狀，於2021年1月時首度入院，追蹤1年後發現開始出現健忘和憂鬱症狀，便轉到坎培拉醫院接受治療，檢查發現腦部中有異常情況，讓醫療團隊決定緊急進行手術。

負責外科手術的神經外科醫生班迪（Hari Priya Bandi），手術中從女子頭部取出一條約8公分的活蟲嚇了一大跳，便趕緊連絡傳染病專家森納那亞克（Sanja Senanayake）前來幫忙。

森納那亞克表示，神經科醫生雖然經常處理大腦感染案例，但是在手術中發現活蟲，對他們來說也是第一次。

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醫療團隊調查發現，在女子腦中發現的活蟲是一種常寄生在蟒蛇腹中的寄生蟲Ophidascaris robertsi，由於很少寄生在人類身上，使得這項發現成為首宗案例。

森納那亞克表示，女病患雖然平時沒有在接觸蛇，但時常收集野草做菜，懷疑是不小心吃下含有蟒蛇排泄物的植物。

雖然已經順利取出寄生蟲，目前這名女病患仍在醫院接受治療，以確保她體內沒有沒有其他寄生蟲幼蟲殘留。

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