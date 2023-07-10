有片｜美國搶匪大吼「把錢給我」　掏槍威嚇無人理　最終黯然離開

美國喬治亞州一名歹徒試圖搶劫美甲店，衝進去惡狠狠大吼「把錢給我」，還疑似舉槍威脅，未料根本沒人理睬，最後歹徒一臉尷尬，黯然離場。



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歹徒搶劫的全程約30秒，被監視器完整捕捉下來。根據監視器畫面，歹徒一打開玻璃門就喊道：「所有人都趴下！把錢給我！錢在哪裡？」

他把右手伸進手提袋，然後高舉著輪流指著每個人，看起來彷彿是從袋裡舉槍威脅。

沒想到，在場所有人反應平淡，一些人瞥了幾眼就繼續做自己的事，甚至有人連頭都沒抬起來。

只有一名坐在門口附近的女子猶豫地移動到店外，手機因此被嫌犯奪走，但後來被質問「你的錢在哪裡時」，兩手一攤回應：「我沒錢啊！」然後劫匪只能尷尬離開。

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NBC、Fox新聞等外媒報道，這起案件3日發生在亞特蘭大的美甲店「Nail First」。

當地警方仍在追捕嫌犯，因此公布監視器畫面，希望全民協助緝凶。

他們引述目擊者說法指出，歹徒戴著墨鏡及藍色帽子，身穿藍色牛仔褲，放棄搶劫後，駕駛一輛銀色轎車離開。

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