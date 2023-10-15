以色列狂炸加沙　5歲女對鏡頭講恐怖經歷：住家不停晃像慢慢倒冧

為報復巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）突襲領土，以色列近日封鎖並轟炸該組織控制的加沙走廊（Gaza Strip），以軍13日指出，已對當地投下約6千枚炸彈。一名年約4至5歲的巴勒斯坦小女孩透過影片，描述家園被以色列狂轟的恐怖經歷。



《每日郵報》報道，英裔巴勒斯坦女孩詹娜（Jenna）在社群媒體上傳影片，表示「早晚都有很多轟炸，我們必須擔心房子搖晃，感覺就像（房子）慢慢地垮掉。」她描述不斷被轟炸已讓當地孩子產生巨大心理恐慌，「我們聽到很大的聲音就會害怕，媽媽會抱住每個人，我們是孩子，對孩子這樣做是不對的。」

鏡頭外有一把女聲稱，她和她的家人在之前一天被迫「逃跑與離開」。

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詹娜透露，她和家人被迫逃離家園，無奈直言「我真的很想念我的家，但我無法回去，因為轟炸不斷。」加沙走廊人口約有240萬，巴勒斯坦當局統計，以色列的空襲已導致2,215人死亡，包括724名孩童，另有8,714人受傷。

美媒指出，以色列已在加沙周邊集結部隊、戰車和其他重型裝甲車輛，並召集逾30萬名後備軍人，為可能的地面攻擊行動做準備。同時以軍也對加沙北部醫院發出「撤離令」，遭世界衛生組織（WHO）批評等同宣判病患死刑，加劇當前的人道主義和公共衛生災難。加沙北部共有22家醫院，收治2千多名患者，由於床位不足，一些患者正在走廊和周圍街道接受治療。

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無國界醫生組織（Doctors Without Borders）也「炮轟」，儘管以色列宣稱為加沙地帶民眾提供安全區，但整個加沙都受到轟炸，其中包括南部地區；呼籲在北部建立安全區並定期停火，「表現出最基本的人性。」

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