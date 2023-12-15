英國馬戲團「空中飛人」爆恐怖意外　觀眾眼前33呎高空直墜地面

英國諾福克郡（Norfolk）的1個馬戲團近日出現恐怖意外。一名特技演員在進行表演時失足、從最少33英尺（約10公尺）的高空墜落地面。



觀眾們目擊了全程，相關部門已派員了解案情並檢查馬戲團的安全設備。

點圖放大看看意外發生一刻：

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《BBC》報導，這次意外13日晚間發生在諾福克郡的「大雅茅斯競技場」（Great Yarmouth Hippodrome），馬戲團進行到「死亡之輪」（Giant Wheel of Death）表演時，一名20多歲的特技演員從至少10公尺的高空墜地，觀眾們更目擊恐怖意外的發生。

根據馬戲團經理的說法，目前還無法確定傷者的詳細狀況，但據了解有極高機率是嚴重骨折，馬戲團指揮傑伊（Jack Jay）透露「他摔倒後意識清楚、完全清醒，有2名據稱是警察和護士的觀眾立刻上前幫忙」。

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至於為何會失足墜落，傑伊解釋稱「看起來是時機不對，他（傷者）跳過輪子後滑了一跤，這讓他墜落到地面」。

根據傑伊的說法，演出在意外發生後立即暫停，並立刻向警察和救援人員求救，另外相關部門的官員已收到通知，預計將對墜地事件進行調查，同時檢查馬戲團的安全設備。

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