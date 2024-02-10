農曆新年遊日注意｜傳單提醒旅客別搭「白牌車」以免自身權益受損

農曆春節連假開始，許多民眾會趁著假期安排飛到國外旅遊，飛行時間不長的日本成為不少國人海外旅遊目的地的首選。不過出門在外仍有事項應注意，日本國土交通省、警視廳最近在東京羽田機場廣發傳單，提醒人們不要搭乘沒有合法牌照的「白牌車」，以免自身權益受損。



據日本共同社報道，由於春節假期開始，日本預期當地將會湧入許多中國與台灣觀光客，日本東京警視廳、國土交通省自本月8日開始，在羽田國際機場的國際線入境口附近廣發傳單，以中文、英文標示「無執照計程車是違法的，很危險！」，藉此宣導海外旅客赴日時不要乘坐「白牌車」。

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報道指出，這種沒有合法執照的「白牌車」在2019年新冠大流行前就十分猖獗，如今隨着大量海外遊客在疫情後重返日本，警視廳最近發現，非法「白牌車」的數量已經逐漸增加。

一般而言，依所屬公司不同，日本的計程車並不像台灣的「小黃」有一個統一的顏色，但無論車身顏色如合，合法經營、取得執照的計程車應是綠色的車牌。數據顯示，新冠疫情後警視廳近來接到有關「白牌車」的投訴從2021年的2宗、2022年的4宗，急速增加到了2023年的20宗。

此外，也有一些案例是由中國人、越南人擔任司機，以「麵包車」來載送赴日的遊客，有時他們還會使用專門的叫車APP來進行預訂或付款，但這些都並非合法經營的綠牌計程車。

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