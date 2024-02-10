搭機又想追劇？網友推介「嘔吐袋」　秒變解放雙手神器

搭飛機時總以為椅背上的嘔吐袋沒什麼用途，但實際上它卻有一大妙用，有網友就自創「嘔吐袋手機支架」，讓人在搭乘長途飛機時，不用一直拿著手機，能夠解放雙手追劇。



根據《紐約郵報》報道，TikTok用戶＠dropdeadthreads在個人頻道上傳了一支「終極搭機技巧」的影片，教網友如何好好利用機上的嘔吐袋，只要將嘔吐袋夾在手機和手機保護殼之間，然後將袋子用餐桌夾住，就能做出一個簡易的手機支架，輕鬆解放雙手。

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這個方法立刻在社群引發熱潮，英國航空公司EasyJet甚至也做出了類似的教學影片，澳洲比價網站Canstar的財經專家札霍斯（Effie Zahos）也在社群網站X分享，她在搭機時就曾看到有其他乘客這樣做，「我原以為嘔吐袋只是用來裝嘔吐物的，結果我看到了這個巧妙的DIY手機架秘訣，不需要購買昂貴的手機架…嘔吐袋就能做到。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】