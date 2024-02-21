歐洲走向衰落日漸明顯

再過幾天，就是俄烏戰爭爆發兩周年。在上個世紀經歷了兩次世界大戰、自詡文明程度有了極大提升的人類社會，竟然在進入21世紀後爆發持續兩年的大規模戰爭。據俄烏兩國各自的戰報，迄今雙方傷亡人數可能超過80萬人。與此同時，在中東地區，哈以戰爭（哈馬斯與以色列）也持續近5個月，雙方死亡人數已超過3萬人（其中加沙地區死亡人數近2.9萬人）。



兩場同時進行的戰爭撕裂了世界，疊加逆全球化和地緣政治博弈，極大地改變了全球政經格局。德國時間2月17日，新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）在第60屆慕尼黑安全會議（慕安會）上警告，目前歐洲和中東地區已經相繼爆發戰爭，世界不能同時有三個不穩定的戰爭地區，必須不惜一切代價避免亞洲發生衝突，世界經受不起這樣的衝突。他還警告，「若中美之間發生衝突，未來10年、20年、30年裏，我們的未來都將黯淡無光。」

有觀察人士注意到，在剛剛結束的慕尼黑安全會議上，歐洲濃厚的悲觀情緒佔據了主導地位。去年，歐美國家對烏克蘭發起反擊寄予厚望，美歐對烏提供武器和資金也沒遇到大問題，多數西方國家反俄民意強烈。但今年情況大為不同，烏克蘭在戰爭中陷入困境，反攻失敗後全面轉向防禦。在本屆慕安會期間，俄軍攻佔了烏東重鎮阿夫傑耶夫卡（Avdiivka）。

俄烏戰爭：俄羅斯國防部俄方2024年2月19日公布影片，顯示烏克蘭武裝部隊從阿夫季夫卡市（Avdiivka，又譯阿夫傑耶夫卡）撤軍。（俄羅斯國防部Telegram）

歐美對烏軍援困難凸顯；美國國會擱置了向烏克蘭提供數百億美元軍援的法案，歐洲無法生產烏軍所需彈藥。更讓歐美政府「𢲷頭」的是，在大選進程中勢頭正盛的特朗普對北約持懷疑態度，反對美國為烏克蘭花錢。一旦特朗普重返白宮，烏克蘭可能面臨軍援斷供的風險。

頗為諷刺的是，在60年前，德國人創設慕安會這一論壇開始與美國人討論如何對抗蘇聯。60年後的今天，包括德國人在內的歐洲人再次與美國人討論如何阻擊俄羅斯。

歷史似乎在重演，但「演員」的心態與動機完全不同！

以德國為例，60多年前，當時的蘇聯比現在的俄羅斯強大，當時的「冷戰」氛圍比現在的要沉重，當時的德國並未統一，被分裂成西德與東德。儘管如此，當時的西德仍然提出了「以接近求轉變」的思想——這一思想此後成為德國「新東方政策」的重要理論基礎。

新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）在第60屆慕尼黑安全會議上警告，目前歐洲和中東地區已經相繼爆發戰爭，世界不能同時有三個戰爭地區，必須不惜一切代價避免亞洲發生衝突。（Reuters/資料圖片）

以勃蘭特（Willy Brandt）為代表的德國政治家，表現出了歷史性的主動與自信，醖釀出「新東方政策」以改善與蘇聯的關係，為德國和歐洲爭取到更多的和平與發展空間。當然，不能否定的是，在二戰後的歐洲，最大的安全保障仍然是美國給予的，不僅是「馬歇爾計劃」促進了西歐國家的復興，還通過北約組織保障了西歐盟友們的集體國家安全。

與60年前相比，現在的德國似乎缺乏過去的自主與自信，不僅是德國，老歐洲的其他國家似乎也顯得垂垂老矣，雖然有北約軍事同盟存在，雖然有歐盟國家聯盟存在，但歐洲國家在當前似乎顯得更加衰弱和分裂了，只有少數「新歐洲」國家表現得更有雄心和自信。

從此次慕安會上歐洲國家的表現來看，「恐俄」再度成為歐洲國家的深層擔憂。德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）警告說，未來幾十年，歐洲大陸將生活在分界線中：「一方面，是一個自由民主的歐洲。另一方面是獨裁和煽動戰爭的俄羅斯。」他呼籲北約夥伴增加軍事支出，並強調「有效的威懾是人壽保險」。

2023年8月20日，烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪丹麥，與麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）試坐F-16戰機。（路透社）

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，「俄羅斯不尋求和平。它的侵略立場到處可見，不僅在烏克蘭，而且在拉丁美洲、非洲和巴爾幹地區。我們看到的是混合戰爭和假新聞。俄羅斯在任何地方都扮演着消極的角色。」她更是大膽宣佈，丹麥當局決定將「所有火炮」移交給烏克蘭，並呼籲盟國也這樣做。

在我們看來，歐洲國家雖然對俄羅斯表示出了一致敵視的態度，但並不能顯示他們的團結，結合當前的大背景來看，反而暴露了歐洲國家的衰落和分歧。法國、西班牙、意大利等老歐洲國家對俄羅斯和戰爭是一種態度，波蘭、波羅的海國家等「新歐洲」國家則有另外的頗不相同的看法，再加上匈牙利等個別國家堅定地「親俄」，龐大而臃腫的歐盟已經很難做出比較有效率且一致的反擊行動了。因此，今後的世界恐怕要面臨對一個更加分裂而衰落的歐洲了。

一如此前的兩次世界大戰，俄烏戰爭再度發生在歐洲土地上。它不僅打擊了歐洲的安全形勢，還對歐洲經濟造成了持續拖累。同時存在的另一場戰爭——哈以戰爭，對歐洲經濟也造成了直接的打擊。從亞洲通向歐洲和美洲的貿易道路，已經被紅海危機有效阻斷。

德國外交部長貝爾伯克、法國外交和歐洲事務部長塞茹爾納和波蘭外長·西科爾斯基在法國巴黎附近的拉塞爾聖克勞城堡舉行三角會談後見記者。（Reuters）

在歐洲最大的經濟體德國，據德國央行的分析，繼2023年第四季度經濟萎縮0.3%之後，德國2024年第一季度經濟「可能再次小幅下滑」，這將使得德國陷入「技術性衰退」，即實際GDP連續兩個季度下降。在德國央行看來，德國經濟面臨諸多挑戰，包括外部需求疲軟、消費支出低迷、國內投資受到抑制等。

衰落與分歧加劇，可能使得歐洲在國際政治與經濟合作中表現得不那麼好相處。這種變化，對於並非歐洲國家盟友的中國來說不是一個好兆頭。歐盟現在仍是中國的第二大貿易伙伴，但在地緣政治摩擦下，歐盟在與中國的雙邊貿易、投資合作、技術轉移等諸多方面，對中國已經有了普遍的「戒心」，歐盟中的「親美派」更是率先提出了對中國「去風險」的地緣政治口號。

在參加完慕安會後，中國外長王毅馬不停蹄，訪問了西班牙、法國等老歐洲國家。中國的意圖是爭取與歐洲維持相對友好的關係，以和平溝通的方式來獲得地緣政治與地緣經濟空間。不過，面對一個更加衰落而且有更多分歧的歐洲，中國今後與歐洲國家的合作，可能會變得不如過去那樣順暢。

最終分析結論：



悲觀氣氛濃厚的第60屆慕安會，在國際地緣政治歷史上可能是一個轉折點。受戰爭的拖累，歐洲國家在政治與經濟兩個層面都呈現出日益明顯的衰落，彼此的分歧也在加大。對於一個逐漸衰落的歐洲，中國需要做好準備。

本文原載於2024年2月20日的安邦智庫每日經濟欄目

