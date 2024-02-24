Taylor Swift、Elon Musk每天睡多少？7位成功人士睡眠習慣很特別

成功人士大多都怎麼睡、睡多久？電動車龍頭Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）一天約睡6小時，歌壇天后Taylor Swift平均每天睡 5.5 個小時，美國前總統特朗普Donald Trump一天則僅睡3小時。



綜觀這些知名人物，每個人對於睡眠時間的定義及觀念都不盡相同，本篇便整理出幾位成功人士「怎麼睡」，或許你能從中找到一些適合自己的方式。

特朗普（Donald Trump）：3小時

前美國總統特朗普(Donald Trump)的睡眠時間相當少，據了解，他通常凌晨1點入睡，4點起床，剩下的時間幾乎都在工作。

跟特普睡一樣少的還有「地獄廚神」Gordon Ramsay，由於手上節目眾多加上有多間餐廳要管理，戈登每天平均僅睡3個小時，凌晨2點入睡，早上5點就起床。

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Taylor Swift：5.5小時

據悉，美國小天后泰勒斯(Taylor Swift)一天約睡5.5小時左右，凌晨1點半睡覺，7點起床。她將自己的時間多付諸在演藝事業上，平均一天要花2小時彩排、3小時演出，接着還會花1個小時處理社群媒體，要在演藝道路上奪得巨大成功絕非易事。

Elon Musk：6小時

Tesla聯合創辦人Elon Musk也是出了名的工作狂，過去他以一天只睡4小時著稱，如今他的睡眠時間增加到6小時，通常會在凌晨1點入睡、早上7點起床；吃完晚餐後，Elon Musk還會花4個小時工作，睡前有1小時的閱讀時間。

Elon Musk曾表示，「熬夜是沒用的！」假如睡眠時數低於平時標準，雖說還是可以保持清醒，但精神敏銳度會明顯下降，能做的事情其實更少。

跟Elon Musk一樣睡約6小時還有美國前總統奧巴馬（Barack Obama）；除了睡覺之外，奧巴馬會在睡前半個小時閱讀報刊或寫點東西，且平均每天花約3小時陪伴家人。

庫克（Tim Cook）：7小時

做為一名晨型人，蘋果（Apple）CEO庫克（Tim Cook）通常晚上9點半上床睡覺，約莫清晨4點半起床開始一天的工作，庫克每天的作息相當自律。

同樣一天要睡7小時的還有天后Beyoncé，據了解，重視家庭關係的Beyoncé每天會花4小時與家人相處，睡覺前也會有1個小時的「Me Time」。

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）：7.5小時

葡萄牙足球巨星「C朗」朗拿度（Cristiano Ronaldo）的睡眠習慣相當獨特，他一天睡眠的7.5小時是採「分散睡」的方式，外媒指「C朗」每一次的小睡約莫90分鐘，一天5次，凌晨12點到5點的深夜時間並非他的睡覺時刻，而是純粹放鬆，作息相當不尋常。

也有外媒指出，不管是「C朗」，或是NBA已逝巨星高比拜仁（Kobe Bryant），他們在晚上睡覺時刻還會起床訓練，或者休閒放鬆，接着再繼續回去睡覺。

巴菲特（Warren Buffett）：8小時

「股神」巴菲特的作息規律且符合專家建議，據悉，他通常晚間10時45分就寢，早晨6時45分起床，一天睡滿8小時。

巴菲特會在晚餐前閱讀1小時，睡前再閱讀3小時，這中間的放鬆時間則會玩他最喜歡的橋牌，或是彈彈烏克麗麗。

格蕾塔．桑伯格（Greta Thunberg）：9小時

瑞典環保少女格蕾塔‧桑伯格是這幾位名人當中睡眠時間最長的，格蕾塔每天睡覺約莫9小時，晚上10點上床睡覺，早上7點醒來。

格蕾塔每天會花約1小時閱讀、1小時享用晚餐，並與家人、朋友共度2小時的相聚時光。

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