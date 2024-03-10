美國男偏頭痛4個月　檢查驚見「腦內有蟲」　疑因愛吃它禍從口入

美國佛州一名52歲男子，歷經4個多月的偏頭痛情況沒有改善，就醫後發現男子的腦中有豬肉絛蟲（Taenia solium），確診神經囊蟲病（Neurocysticercosis，或譯豬囊尾蚴病）。



醫生檢視相關暴露史後，認為感這與男子愛吃軟煙肉有關，在接受為期兩週的藥物治療後，男子病情有所好轉。

（編按：軟煙肉的做法：當水煮沸時，將火調至中火，放入煙肉直至它變成棕色並均勻煮熟。水溫可適當調低，有助於保持煙肉的嫩度。）

《紐約郵報》8日報道，這病例被刊登在《美國期刊病例報告》（American Journal Case Report）（點圖放大瀏覽，慎入）：

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這位來自佛州的52歲匿名患者，有偏頭痛、糖尿病與肥胖病史，就診前4個月間偏頭痛症狀加劇。

醫生檢查發現，患者左右腦有多個囊腫，經進一步檢查，確認患者腦中的是豬肉絛蟲存在並已經在產卵，經歷兩週的驅蟲、消炎藥治療，患者病情好轉。

醫生診斷為中樞神經性豬囊尾蚴病後，注意到患者並沒有明顯暴露史，患者透露自己喜歡吃軟煙肉，因此醫生認為，患者應是食用煙肉未煮熟，吞嚥下蟲卵後由血液傳播至腦部。

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醫生提醒，被豬肉絛蟲的幼蟲感染到部位會出現情況，症狀與感染位置數量有關，約八成患者會引起癲癇。

研究人員在期刊中表示，在美國受到豬肉感染的病例非常罕見；美國疾病控制和預防中心（CDC）曾指出，患者在排便後沒有徹底將手洗乾淨，是有可能傳播蟲卵的，特別是透過食物；這種不常見的疾病可以預防，但每年仍有約1千人因此送醫。

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