日本旅遊注意｜福島溫泉酒店魚生驗出「寄生蟲」 百人食物中毒
撰文：中天新聞網
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到日本不能錯過美味的魚生，如今卻出問題！
福島市一家酒店爆出房客集體食物中毒事件，101人上吐下瀉還發燒。
如今衛生單位認定，是酒店提供的魚生有寄生蟲引起。
據《NHK》和《NNN》等多家媒體綜合報導，位於日本東北地區福島市高湯溫泉區的花月高原酒店（花月ハイランドホテル），４日向當地保健所通報「有許多房客表示身體不適，出現上吐下瀉的症狀」。
深入了解發現，出現食物中毒症狀的，都是於1月2日至3日期間，在該酒店住宿並用餐的房客，有多達101人出現嘔吐和腹瀉及發燒等不適症狀。
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據悉，出現食物中毒症狀的這101人當中，年齡最小只有5歲，最年長的有91歲，沒有須住院的重症患者，目前患者都在恢復當中。
日本福島縣福島市政府及當地衛生保健部獲報調查，發現是酒店提供的晚餐出問題，當中的魚生被驗出有孢子狀的寄生蟲「庫道蟲」。
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根據當地媒體報道，「庫道蟲」主要寄生在吞拿魚、比目魚及紅甘體內，而這些魚許多國人非常喜愛，赴日旅遊也經常品嘗。
目前福島市保健所，已對事發的花月高原酒店祭出一天的停止營業處分。
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