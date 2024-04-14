昔日大美人內地「蒲吧」遭野生捕獲！忘我隨歌起舞 61歲美顏曝光
撰文：TVBS新聞網
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身價破20億台幣（約港幣4.85億）的61歲香港女神關之琳，淡出螢幕後過著自在閒適的生活，日前她到大理旅遊被巧遇，在一間酒吧中隨著音樂跳舞搖擺，不過隨後馬上發現被民眾拍到，巧妙用手遮擋。
關之琳最近在大理的一間酒吧被民眾巧遇，看到她隨著〈海闊天空〉的旋律搖擺，看起來非常放鬆開心，不過隨後發現有民眾在拍她，立刻撥髮遮擋臉部。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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也有網友在網上分享與關之琳的合影，強調其實不需要偷拍，她本人雖然氣場很強，但親切又隨和，可以開口問是否能合照，她大多時候不會拒絕，網友也大讚關之琳是青春記憶的一部分，再看到她仍氣質逼人。
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