二壘妹江宛庭秀身材　側身泡溫泉尺度大開　網民：這不科學的身材

號稱「二壘妹」的江宛庭，2017年因「開球丟二壘」一夕爆紅，時常在個人專頁上分享貼文及惡魔般的身材在網路上，粉絲數更超過17.5萬人追蹤，然而近日在IG上發出泡湯照，貼文曝光後,，瞬間吸引大批網友朝聖。



江宛庭於19日下午2時許在IG上發文，內文中提及，近日推出數位寫真書，連續兩天PO出性感寫真照，畫面中可見，擁有飄逸黑髮外，她僅穿著已解開的胸罩，並撫摸著胸部，另外一張就更裸露，乳白雪球清晰可見，幾乎全裸的泡溫泉側面照，男人看了勢必想入非非，最後並指出［這套超厲害（嗯？沒有比基尼算套嗎？）哎呀反正倒數5天（發售數位寫真）」。

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江宛庭僅穿著已解開的胸罩，並撫摸著胸部，另外一張就更裸露，乳白雪球清晰可見，幾乎全裸的泡溫泉側面照，男人看了勢必想入非非。（圖／翻攝自IG）

貼文曝光後，短短不到一天就吸引大批粉絲討論，並超過8000多人朝聖留言，並表示「怎麼會那麼大？難道其實不是那個嗎？」、「可以色色嗎」、「可以轉身過來嗎？正面會比較美」、「這個角度真的太厲害了」、「哇噻，我看了什麼」、「祝寫真大賣」、「這不科學的身材⋯太好了」、「側邊看才知道原來大成這樣」、「那是澡盆吧，怎麼可能是奶」、「每次看到一個美女，想分享給我朋友的時候，都會發現他已經追蹤了」。

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