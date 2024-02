黃秋生突發宣布做「影帝Youtuber」　李婉華游學修火速敲碗求合作

香港電影三料影帝黃秋生昨日(28日)突發於社交媒體宣布將於Youtube開設個人頻道,從電影、劇場跨界至網台,並成為香港首位「影帝級Youtuber」,消息震驚影迷及網民。黃秋生於社交媒體上載一張「墨寶」,手繪出Youtube的標誌,並在圖片說明中寫上:「我想開個 YouTube channel. I am going to open a YouTube channel」吸引兩萬人讚好及近千人留言支持!

黃秋生於社交媒體宣布想開設個人Youtube頻道。(陳順禎 攝)

黃秋生以土炮「墨寶」宣布開設Youtube頻道的消息。(黃秋生Facebook圖片)

其中,早已進軍Youtube成立個人頻道的香港女演員李婉華火速留言回應,表示:「請我做你嘉賓!」而頻道《試當真》游學修亦留言指:「As your service」然後再留言:「At Your servant」令不少網民爆笑!連台灣女藝人米可白亦表示:「期待!」相信黃秋生未開台已經吸引大量潛力粉絲注意,觀眾群相當強大!

香港資深女演員李婉華火速留言表示希望成為黃秋生頻道的嘉賓。(梁碧玲攝)

頻道《試當真》游學修亦留言指:「As your service」然後再留言:「At Your servant」。(梁碧玲 攝)

除了李婉華與游學修敲碗希望與黃秋生合作,連台灣女藝人米可白亦留言支持。(黃秋生Facebook截圖)

然而有網民得知黃秋生將會開設個人Youtube頻道後,在帖文下留言敲碗表示:「快快快,唔該黃生,千萬一定要講粗俗字眼!」獲黃秋生本尊以四字回應狠拒,表示:「一定唔會!」而留言下亦有影迷表示:「佢可以好儒雅既,認識佢另外一面吧」提到黃秋生在經典角色「大飛哥」以外,亦有許多不同面貌,希望秋生在電影及劇場外,發揮更多元的才華!

有網民留言表示希望黃秋生「講粗俗字眼」,獲本尊留言狠拒:「一定唔會!」(黃秋生Facebook截圖)