黃秋生突發宣布做「影帝Youtuber」　李婉華游學修火速敲碗求合作

香港電影三料影帝黃秋生昨日（28日）突發於社交媒體宣布將於Youtube開設個人頻道，從電影、劇場跨界至網台，並成為香港首位「影帝級Youtuber」，消息震驚影迷及網民。黃秋生於社交媒體上載一張「墨寶」，手繪出Youtube的標誌，並在圖片說明中寫上：「我想開個 YouTube channel. I am going to open a YouTube channel」吸引兩萬人讚好及近千人留言支持！

黃秋生於社交媒體宣布想開設個人Youtube頻道。（陳順禎 攝）

黃秋生以土炮「墨寶」宣布開設Youtube頻道的消息。（黃秋生Facebook圖片）

其中，早已進軍Youtube成立個人頻道的香港女演員李婉華火速留言回應，表示：「請我做你嘉賓！」而頻道《試當真》游學修亦留言指：「As your service」然後再留言：「At Your servant」令不少網民爆笑！連台灣女藝人米可白亦表示：「期待！」相信黃秋生未開台已經吸引大量潛力粉絲注意，觀眾群相當強大！

香港資深女演員李婉華火速留言表示希望成為黃秋生頻道的嘉賓。（梁碧玲攝）

頻道《試當真》游學修亦留言指：「As your service」然後再留言：「At Your servant」。（梁碧玲 攝）

除了李婉華與游學修敲碗希望與黃秋生合作，連台灣女藝人米可白亦留言支持。（黃秋生Facebook截圖）

然而有網民得知黃秋生將會開設個人Youtube頻道後，在帖文下留言敲碗表示：「快快快，唔該黃生，千萬一定要講粗俗字眼！」獲黃秋生本尊以四字回應狠拒，表示：「一定唔會！」而留言下亦有影迷表示：「佢可以好儒雅既，認識佢另外一面吧」提到黃秋生在經典角色「大飛哥」以外，亦有許多不同面貌，希望秋生在電影及劇場外，發揮更多元的才華！

有網民留言表示希望黃秋生「講粗俗字眼」，獲本尊留言狠拒：「一定唔會！」（黃秋生Facebook截圖）